Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

В ъншните министри от Г-7 призоваха за незабавно спиране на атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура във войната в Иран, предаде "Ройтерс".

Г-7 и ЕС настояват за „незабавно и безусловно“ спиране на атаките от Иран

В съвместна декларация, съгласувана на втория ден от срещата на външните министри от Г-7 във Франция, която тази година е домакин на форума, министрите посочиха, че подчертават важността на минимизирането на влиянието на конфликта върху международните партньори, цивилното население и критичната инфраструктура.

"Фокусираме се върху значението на разнообразните партньорства, координацията и подкрепата за инициативи, включително за смекчаване на световните икономически шокове, като прекъсванията на икономическите, енергийните, търговските и свързаните с изкуствени торове вериги за доставки, които имат пряко отражение върху нашите граждани", се казва в съвместната декларация.

Министрите също така потвърдиха необходимостта от възстановяване на безопасното и освободено от такси мореплаване през Ормузкия проток.