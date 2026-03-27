Свят

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Въпреки опитите да продължи, певицата се срина на сцената и по-късно сподели снимка на системи, благодарейки на феновете за разбирането в този труден момент

27 март 2026, 16:38
П оследната спирка от турнето Lux Tour на Росалия завърши внезапно поради здравословни проблеми.

33-годишната испанска певица и автор на песни излезе на сцената на „Unipol Forum“ в Милано в сряда, 25 март. Според очевидци обаче, тя е прекратила шоуто около 45 минути след началото, признавайки пред публиката, че изпитва силен дискомфорт вследствие на „сериозно хранително отравяне“, съобщава PEOPLE.

„Опитах се да изнеса това шоу — болна съм още от самото начало. Имах сериозно хранително отравяне и се опитах да издържа докрай, но се чувствам ужасно“, казва Росалия във видеоклипове, заснети от фенове. „Повръщам зад сцената, а наистина искам да дам най-доброто от себе си“, продължи носителката на „Грами“. „Буквално съм на пода и давам всичко, на което съм способна. Може би ще се опитам да продължа, но в един момент вероятно ще се наложи да спра. Ужасно ми е лошо.“

Росалия сподели пред тълпата, че „наистина се старае“ и планира да „стисне зъби, колкото може повече“.

„Но може да се наложи да спрем, ако физически не мога да продължа“, добави тя. „Боли ме.“

Изданието PEOPLE се свърза с представители на Росалия за официален коментар. В четвъртък, 26 март, изпълнителката на хита „SAOKO“ сподели в Instagram Stories актуална информация за състоянието си. Тя публикува снимка, на която се усмихва и показва вдигнат палец, докато лежи, включена към интравенозна система.

„Чувствам се по-добре“, написа тя към кадъра. „Благодаря ви много за цялата любов и разбиране на всички, които бяха там.“

Според статистиката на Setlist.fm, концертът от Lux Tour в Милано е приключил само след 11 песни. За сравнение, на други скорошни дати от турнето списъкът включва поне 24 изпълнения. Настоящото турне на Росалия стартира на 16 март във Франция и предвижда концерти по целия свят до септември. Последният ѝ албум, Lux, излезе през ноември 2025 г. и достигна №4 в престижната класация Billboard 200.

Lux също така помогна на певицата да постави рекорд за най-стриймван албум от жена, изпълняваща музика на испански език – проектът събра рекордните 42,1 милиона слушания в рамките на първите 24 часа след премиерата си.

Свят Преди 26 минути

829-метровата кула Бурдж Халифа беше поразена, докато „проливен дъжд, гръмотевични бури и силни ветрове“ връхлетяха ОАЕ

Любопитно Преди 1 час

Магията се завръща с гръм и трясък! HBO пусна първия трейлър на новия сериал за Хари Потър и обяви коледна премиера, а оригиналната звезда Даниел Радклиф развълнува милиони фенове с признанието, че новият малък актьор ще бъде по-добър от самия него

Свят Преди 1 час

Туск: Стабилизацията не е вероятна в идните дни

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са класирали зодиите, от най-съвестните към онези, които отлагат всичко и постоянно. Вижте кой рискува да загуби време и как това се отразява на работата и личните цели

Свят Преди 2 часа

Ван И говори с пакистанския си колега Мохамад Ишак Дар

Любопитно Преди 2 часа

Кралица Камила бе уловена от камерите в многократни опити да привлече вниманието на крал Чарлз III по време на събитие, за да му покаже детайлна торта, която двамата по-късно се затрудниха да разрежат с меч

Задържаха мъж в Пловдив за стрелба с въздушна пушка от тераса

България Преди 2 часа

По случая е започната проверка, след като рикоширала сачма попадна на балкон на съседи в квартал „Изгрев“

Свят Преди 2 часа

Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична

Парламентарни избори Преди 2 часа

Според Адемов най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте новите епизоди на поредицата за „Криптокралицата“ тази събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA

Белгийската престолонаследница стана жертва на унизителен дийпфейк

Свят Преди 2 часа

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия

Любопитно Преди 3 часа

От богаташка съпруга до „Черната вдовица“: Патриция Реджани поръчва убийството на Маурицио Гучи, излежава 18 години затвор и днес живее в Милано с милионна издръжка от наследството му, недоволна от превъплъщението на Лейди Гага в „Домът на Гучи“

Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България

Свят Преди 3 часа

Засегнатите от днешните решения държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, иначе наказателните процедури ще продължат

България Преди 3 часа

Обвинението е за немарливо изпълнение на строителна и надзорна дейност, довела до трагедията през ноември 2021 г.

Парламентарни избори Преди 3 часа

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100%

Жестоката истина: Как кралица Елизабет е разделяла Уилям и Хари

Любопитно Преди 3 часа

Покойната кралица Елизабет се е отнасяла много различно към принц Уилям и принц Хари, докато са растели, твърди кралски автор. В нова книга за кралското семейство се казва, че покойният монарх „внимателно“ е подготвяла принц Уилям един ден да стане крал, но е „правилно оценила“ „слабостите“ на Хари

