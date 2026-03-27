Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

П оследната спирка от турнето Lux Tour на Росалия завърши внезапно поради здравословни проблеми.

33-годишната испанска певица и автор на песни излезе на сцената на „Unipol Forum“ в Милано в сряда, 25 март. Според очевидци обаче, тя е прекратила шоуто около 45 минути след началото, признавайки пред публиката, че изпитва силен дискомфорт вследствие на „сериозно хранително отравяне“, съобщава PEOPLE.

ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.



“I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026

„Опитах се да изнеса това шоу — болна съм още от самото начало. Имах сериозно хранително отравяне и се опитах да издържа докрай, но се чувствам ужасно“, казва Росалия във видеоклипове, заснети от фенове. „Повръщам зад сцената, а наистина искам да дам най-доброто от себе си“, продължи носителката на „Грами“. „Буквално съм на пода и давам всичко, на което съм способна. Може би ще се опитам да продължа, но в един момент вероятно ще се наложи да спра. Ужасно ми е лошо.“

Росалия сподели пред тълпата, че „наистина се старае“ и планира да „стисне зъби, колкото може повече“.

„Но може да се наложи да спрем, ако физически не мога да продължа“, добави тя. „Боли ме.“

Изданието PEOPLE се свърза с представители на Росалия за официален коментар. В четвъртък, 26 март, изпълнителката на хита „SAOKO“ сподели в Instagram Stories актуална информация за състоянието си. Тя публикува снимка, на която се усмихва и показва вдигнат палец, докато лежи, включена към интравенозна система.

„Чувствам се по-добре“, написа тя към кадъра. „Благодаря ви много за цялата любов и разбиране на всички, които бяха там.“

Според статистиката на Setlist.fm, концертът от Lux Tour в Милано е приключил само след 11 песни. За сравнение, на други скорошни дати от турнето списъкът включва поне 24 изпълнения. Настоящото турне на Росалия стартира на 16 март във Франция и предвижда концерти по целия свят до септември. Последният ѝ албум, Lux, излезе през ноември 2025 г. и достигна №4 в престижната класация Billboard 200.

Lux също така помогна на певицата да постави рекорд за най-стриймван албум от жена, изпълняваща музика на испански език – проектът събра рекордните 42,1 милиона слушания в рамките на първите 24 часа след премиерата си.