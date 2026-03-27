Освободиха от длъжност началника на затвора в София

М инистърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.

Подаването на оставката идва, след като дисциплинарното производство срещу него бе прекратено, поради липса на достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение.

То беше започнато след като Чорбански предложи предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо.

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“, със заповед на главния директор на ГДИН, е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Чорбански.