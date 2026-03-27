Освободиха от длъжност началника на затвора в София

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“ е определен главен инспектор Росен Димчев

27 март 2026, 16:39
Източник: БГНЕС

М инистърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Подаването на оставката идва, след като дисциплинарното производство срещу него бе прекратено, поради липса на достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение.

Обрат, оттеглиха молбата за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

То беше започнато след като Чорбански предложи предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо.

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“, със заповед на главния директор на ГДИН, е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Чорбански.

Министър на правосъдието Оставка Началник на затвора София
