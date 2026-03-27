Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана

Предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза

27 март 2026, 16:38
Освободиха от длъжност началника на затвора в София

Освободиха от длъжност началника на затвора в София
Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София

Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София
Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП
Зимата се връща? Какво време ни очаква през април

Зимата се връща? Какво време ни очаква през април
Какво е състоянието на пострадалите при нападението в София

Какво е състоянието на пострадалите при нападението в София
Гуми се

Гуми се "кълцат", ситуацията ескалира: Война за паркоместа в "Овча купел"
Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София
Внимание, жълт код в половин България и сняг в планините - какво време ни очаква днес?

Внимание, жълт код в половин България и сняг в планините - какво време ни очаква днес?

"Вчера вечерта в Столична дирекция на вътрешните работи са постъпили два сигнала за пострадали чужди граждани. Първият сигнал в 19:28 e за пострадали двама чужди граждани, съответно на 65 и 62 години, вследствие на нанесени им прободни и прорезни рани в района на метростанция „Васил Левски“. Малко по-късно, в 19:45, е постъпил втори сигнал отново за пострадали двама чужди граждани - две жени, съответно на 26 и 30 години, докато се возят в автобус, пътуващ по линия 94 в района на Моста на влюбените".

Това съобщиха от СДВР на брифинг във връзка със снощния криминален случай с намушкани германци в София.

Жена намушка четирима души в центъра на София

"В резултат на постъпилите два сигнала са организирани и проведени незабавни заградителни и оперативно-издирвателни мероприятия, в които са включени голям брой служители от различни отдели и районни управления при Столична дирекция на вътрешните работи. С цел недопускане да пострадат и други граждани, по разпореждане на директора на Столична дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов и със съдействието на медиите, снимката на извършителката е разпространена в средствата за масово осведомяване", поясниха от СДВР.

"В хода на провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е получена частична информация за самоличността на извършителката. В хода на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия самоличността на извършителката е установена и тя е задържана незабавно на домашния ѝ адрес", отчетоха от СДВР.

"Към момента, въпреки че има пострадали четирима чужди граждани, не са налице данни за насочен акт конкретно към чужди граждани на определена държава, нито пък са налице данни за терористичен акт. По-скоро, според информацията, с която разполагаме, извършителката проявява на моменти епизодично агресивно поведение", посочиха от СДВР.

Какво е състоянието на пострадалите при нападението в София

"Задържаната не е освидетелствана. Известна е на органите на полицията. През 2020 година е задържана за извършен въоръжен грабеж на финансови средства от търговски обект на територията на Пето районно управление в София. Също така през 2023 година ѝ е наложено наказание от Софийския районен съд за проявени хулигански прояви на територията на Първо районно, като ѝ е наложено наказание в размер на десет дни настаняване в структурно звено на МВР, което изтърпява в Седмо районно управление в София. Обявявана е веднъж за издирване през 2023 година по искане на нейната майка", заявиха от СДВР.

Оттам подчертаха, че жертвите на нападението са избрани случайно, като жената проявява на моменти епизодично агресивно поведение.

Предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза.

"В момента предстои доклад на материалите в Софийска градска прокуратура и съответно ще бъдат предприети мерки по Закона за здравето, тъй като считаме, че нейното поведение е опасно за гражданите", поясниха от СДВР.

"Досъдебното производство е образувано по член за опит за убийство. Когато се докладват материалите в Софийска градска прокуратура, наблюдаващият прокурор ще прецени състава, по който евентуално ще бъде привлечена към отговорност. Жената е задържана за седемдесет и два часа в следствения арест. След това досъдебното производство продължава в съдебна фаза", добавиха от СДВР.

Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана

Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана

Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

Освободиха от длъжност началника на затвора в София

Освободиха от длъжност началника на затвора в София

Абсурдният случай на една „болна“ жена, харчила помощи за маникюр, сърф и екскурзии

Абсурдният случай на една „болна“ жена, харчила помощи за маникюр, сърф и екскурзии

Новият пенсионен модел: Изберете инвестиция, осигурете си по-висока пенсия

Новият пенсионен модел: Изберете инвестиция, осигурете си по-висока пенсия

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

Жена намушка четирима души в центъра на София
Ексклузивно

Жена намушка четирима души в центъра на София

Преди 22 часа
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Ексклузивно

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Преди 1 ден
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Ексклузивно

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

Преди 20 часа
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Ексклузивно

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Преди 22 часа
Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Въпреки опитите да продължи, певицата се срина на сцената и по-късно сподели снимка на системи, благодарейки на феновете за разбирането в този труден момент

Мълния удари Бурдж Халифа, наводнения след силна буря в Дубай

Мълния удари Бурдж Халифа, наводнения след силна буря в Дубай

Свят Преди 2 часа

829-метровата кула Бурдж Халифа беше поразена, докато „проливен дъжд, гръмотевични бури и силни ветрове“ връхлетяха ОАЕ

Легендите на Белоградчик оживяват в „Изживей България”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Туск: Войната в Близкия изток ескалира в следващите дни

Туск: Войната в Близкия изток ескалира в следващите дни

Свят Преди 3 часа

Туск: Стабилизацията не е вероятна в идните дни

Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“: Стотици купуват книжки през „верни хора“

Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“: Стотици купуват книжки през „верни хора“

България Преди 4 часа

Бившият заместник-министър на транспорта посочи и схема за даване на рушвети от автошколи на проверяващи, за да не им съставят актове

„После ще...“: Кои са царете на отлагането в зодиака

„После ще...“: Кои са царете на отлагането в зодиака

Любопитно Преди 4 часа

Астролозите са класирали зодиите, от най-съвестните към онези, които отлагат всичко и постоянно. Вижте кой рискува да загуби време и как това се отразява на работата и личните цели

Китай подкрепи Пакистан за мирните преговори с Иран

Китай подкрепи Пакистан за мирните преговори с Иран

Свят Преди 4 часа

Ван И говори с пакистанския си колега Мохамад Ишак Дар

Неочакван момент: Кралица Камила „се бори“ за вниманието на Чарлз III (ВИДЕО)

Неочакван момент: Кралица Камила „се бори“ за вниманието на Чарлз III (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Кралица Камила бе уловена от камерите в многократни опити да привлече вниманието на крал Чарлз III по време на събитие, за да му покаже детайлна торта, която двамата по-късно се затрудниха да разрежат с меч

<p>Отказаха предсрочното освобождаване от затвора на Брендо</p>

Отказаха предсрочното освобождаване от затвора на Евелин Банев-Брендо

България Преди 4 часа

Евелин Банев – Брендо се яви онлайн пред съда с молба за условно освобождаване. Защитата му изтъкна, че той е завършил религиозен курс, има здравословни проблеми и вече е осъзнал грешките си, докато прокуратурата настоя той да остане в затвора

<p>Задържаха мъж за стрелба с въздушна пушка от тераса</p>

Задържаха мъж в Пловдив за стрелба с въздушна пушка от тераса

България Преди 4 часа

По случая е започната проверка, след като рикоширала сачма попадна на балкон на съседи в квартал „Изгрев“

Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“: Путин поиска от олигарсите да плащат за войната

Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“: Путин поиска от олигарсите да плащат за войната

Свят Преди 4 часа

Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична

Министър Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата "Топъл обяд"

Министър Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата "Топъл обяд"

Парламентарни избори Преди 4 часа

Според Адемов най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Любопитно Преди 4 часа

Гледайте новите епизоди на поредицата за „Криптокралицата“ тази събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA

<p>Фалшиво видео с белгийската престолонаследница взриви социалните мрежи</p>

Белгийската престолонаследница стана жертва на унизителен дийпфейк

Свят Преди 4 часа

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

Любопитно Преди 5 часа

От богаташка съпруга до „Черната вдовица“: Патриция Реджани поръчва убийството на Маурицио Гучи, излежава 18 години затвор и днес живее в Милано с милионна издръжка от наследството му, недоволна от превъплъщението на Лейди Гага в „Домът на Гучи“

<p>ЕК започва три нови наказателни процедури срещу България</p>

Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България

Свят Преди 5 часа

Засегнатите от днешните решения държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, иначе наказателните процедури ще продължат

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Edna.bg

Код пролет: Виктория Капитонова декорира дома си с лего

Edna.bg

Ботев Пловдив надви Локомотив София на "Коматево"

Gong.bg

България U17 постигна минимална победа над Малта в Пловдив

Gong.bg

Задържаната за нападения с нож в София - с предишни криминални прояви

Nova.bg

Правосъдният министър освободи началника на затвора в София

Nova.bg