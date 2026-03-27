Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София

"Вчера вечерта в Столична дирекция на вътрешните работи са постъпили два сигнала за пострадали чужди граждани. Първият сигнал в 19:28 e за пострадали двама чужди граждани, съответно на 65 и 62 години, вследствие на нанесени им прободни и прорезни рани в района на метростанция „Васил Левски“. Малко по-късно, в 19:45, е постъпил втори сигнал отново за пострадали двама чужди граждани - две жени, съответно на 26 и 30 години, докато се возят в автобус, пътуващ по линия 94 в района на Моста на влюбените".

Това съобщиха от СДВР на брифинг във връзка със снощния криминален случай с намушкани германци в София.

"В резултат на постъпилите два сигнала са организирани и проведени незабавни заградителни и оперативно-издирвателни мероприятия, в които са включени голям брой служители от различни отдели и районни управления при Столична дирекция на вътрешните работи. С цел недопускане да пострадат и други граждани, по разпореждане на директора на Столична дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов и със съдействието на медиите, снимката на извършителката е разпространена в средствата за масово осведомяване", поясниха от СДВР.

"В хода на провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е получена частична информация за самоличността на извършителката. В хода на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия самоличността на извършителката е установена и тя е задържана незабавно на домашния ѝ адрес", отчетоха от СДВР.

"Към момента, въпреки че има пострадали четирима чужди граждани, не са налице данни за насочен акт конкретно към чужди граждани на определена държава, нито пък са налице данни за терористичен акт. По-скоро, според информацията, с която разполагаме, извършителката проявява на моменти епизодично агресивно поведение", посочиха от СДВР.

"Задържаната не е освидетелствана. Известна е на органите на полицията. През 2020 година е задържана за извършен въоръжен грабеж на финансови средства от търговски обект на територията на Пето районно управление в София. Също така през 2023 година ѝ е наложено наказание от Софийския районен съд за проявени хулигански прояви на територията на Първо районно, като ѝ е наложено наказание в размер на десет дни настаняване в структурно звено на МВР, което изтърпява в Седмо районно управление в София. Обявявана е веднъж за издирване през 2023 година по искане на нейната майка", заявиха от СДВР.

Оттам подчертаха, че жертвите на нападението са избрани случайно, като жената проявява на моменти епизодично агресивно поведение.

Предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза.

"В момента предстои доклад на материалите в Софийска градска прокуратура и съответно ще бъдат предприети мерки по Закона за здравето, тъй като считаме, че нейното поведение е опасно за гражданите", поясниха от СДВР.

"Досъдебното производство е образувано по член за опит за убийство. Когато се докладват материалите в Софийска градска прокуратура, наблюдаващият прокурор ще прецени състава, по който евентуално ще бъде привлечена към отговорност. Жената е задържана за седемдесет и два часа в следствения арест. След това досъдебното производство продължава в съдебна фаза", добавиха от СДВР.