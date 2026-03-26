Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще спре атаките срещу енергийната инфраструктура на Иран за 10 дни до 6 април, твърдейки, че Техеран е поискал това. Той добави, че преговорите с Иран вървят "много добре".

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

"По искане на иранското правителство, моля, нека това изявление послужи като потвърждение, че отлагам унищожаването на енергийните централи с 10 дни, до понеделник, 6 април 2026 г., 20:00 ч. източно време. Разговорите продължават и въпреки погрешните твърдения за противното от страна на медиите с фалшиви новини и други, те вървят много добре. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.