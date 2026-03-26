Атаки с гранати и коктейли „Молотов" в Белград

26 март 2026, 20:41
П оредица от нападения с взривни устройства и запалителни бутилки срещу заведения в Белград засилва тревогите за сигурността в сръбската столица, като мотивите зад атаките остават неясни.

Инцидентите следват сходен модел - маскирани извършители разбиват витрини през нощта, хвърлят ръчни гранати или „Молотов“ коктейли и се оттеглят. В повечето случаи няма пострадали, но щетите са значителни, а обектите временно затварят.

Взривовете в страната имали за цел да дестабилизират обстановката

Само от началото на годината са подпалени най-малко пет заведения, след като през предходната година са регистрирани поне осем подобни случая. Атаките са извършени в различни части на града - от „Земун“ и „Врачар“ до „Нови Белград“ и централните райони, често в близост до институции и оживени туристически зони.

Жители на засегнатите райони описват ситуацията като тревожна. „Имаше пожарни коли и полиция. Чух от съседи, че някой умишлено е подпалил заведението“, разказва жителка на центъра, като подчертава, че подобни действия създават риск за случайни минувачи.

Полицията е задържала заподозрени по няколко случая, основно млади хора, като срещу тях са повдигнати обвинения за „предизвикване на обща опасност“ и незаконно притежание на оръжие и взривни вещества. В отделни инциденти са арестувани общо седем души. Въпреки това властите не дават яснота за мотивите и не коментират дали става дума за координирани действия.

Според криминолога Добривое Радованович възможна причина са конфликти в престъпния свят, включително борба за контрол и рекет. „Мафията използва подобни действия като предупреждение към онези, които не се подчиняват на нейните искания“, посочва той, като допълва, че изнудването на собственици на заведения остава широко разпространена практика.

Скорошни разследвания показват, че на собственици са предлагани „охранителни услуги“ срещу значителни суми, като отказът е съпроводен със заплахи за насилие и унищожаване на имущество.

Освен заведения, мишена на подобни атаки стават и автомобили, което допълнително засилва усещането за несигурност. Опозиционни партии обвиниха властите в бездействие и настояха за оставки в ръководството на полицията, предупреждавайки за „връщане към 90-те години“, когато подобни престъпления бяха ежедневие.

Силна експлозия в Белград, има ранени

Въпреки официалната позиция на вътрешното министерство, че сигурността в Белград остава стабилна, международни анализи поставят Сърбия сред страните с най-високи нива на организирана престъпност в Европа, като изнудването и рекетът са сред най-разпространените практики.

Експерти предупреждават, че бавната реакция на институциите може да задълбочи проблема. „Ако държавата се колебае, престъпността ще нараства“, подчертава Радованович.

Източник: БГНЕС    
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Двама мъже и две жени са намушкани в София

Атаки с гранати и коктейли „Молотов" в Белград

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Как сами да изчислим бъдещата си пенсия

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 1 ден
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 23 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 22 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 22 часа
Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Освен това Уиткоф потвърди, че на Иран е представен план от 15 точки

Задържаха ученик за грабеж и побой

Били нападнати две 15-годишни момчета

Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

Парите са по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

Путин: Последиците от конфликта в Близкия изток все още трудно могат да се прогнозират с точност

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

Полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг

Учени алармират за нов щам на COVID-19 с над 70 генетични промени

Учените алармират за появата на BA.3.2 – наследник на Омикрон с над 70 мутации, който вече е засечен в 23 държави, включително Великобритания. Експертите проверяват дали новите генетични промени ще направят вируса по-устойчив на имунната защита

Оставиха в ареста обвинените за над милион фалшиви евро

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

Голямата Линдзи Вон проговори за първи път след зловещото падане на Олимпиадата. Ски легендата разказва за битката на лекарите да спасят крака ѝ и за папараците, които едва не попречиха на спасителната операция

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Трагедия в САЩ: 46-годишната Габриела Баутиста загуби живота си след среща с гърмяща змия в популярен парк. Докато властите отчитат скок в инцидентите, експертите предупреждават – времето за реакция е критично за оцеляването

Дънди: Когато бях дебел, нямах никаква конкуренция

Дънди за актьорството и музиката, лудите студентски години, любовта в живота му и как една промяна преобръща цялата му кариера

Задържаха жената на Киро Японеца за агресия

Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство

Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Афганистанските сили са отвърнали на огъня

Дженифър Гарнър на снимачната площадка на „Събудих се на 30“

Любимата комедия „Събудих се на 30“ се завръща с нов прочит в Netflix! Емили Байдър и Логан Лерман поемат щафетата, докато самата Дженифър Гарнър се включва в проекта като продуцент, за да вдъхне нов живот на историята за порасналата Джена Ринк

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

На място са пристигнали три автомобила на полицията

Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

Стармър: Днес ще разговарям със съюзниците какво още можем да направим

Кирил Киров - Кико: “Внимавай какво ще кажат хората” е загнездено дълбоко в съзнанието на българина! (ВИДЕО)

