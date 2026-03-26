Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

П оредица от нападения с взривни устройства и запалителни бутилки срещу заведения в Белград засилва тревогите за сигурността в сръбската столица, като мотивите зад атаките остават неясни.

Инцидентите следват сходен модел - маскирани извършители разбиват витрини през нощта, хвърлят ръчни гранати или „Молотов“ коктейли и се оттеглят. В повечето случаи няма пострадали, но щетите са значителни, а обектите временно затварят.

Само от началото на годината са подпалени най-малко пет заведения, след като през предходната година са регистрирани поне осем подобни случая. Атаките са извършени в различни части на града - от „Земун“ и „Врачар“ до „Нови Белград“ и централните райони, често в близост до институции и оживени туристически зони.

Жители на засегнатите райони описват ситуацията като тревожна. „Имаше пожарни коли и полиция. Чух от съседи, че някой умишлено е подпалил заведението“, разказва жителка на центъра, като подчертава, че подобни действия създават риск за случайни минувачи.

Полицията е задържала заподозрени по няколко случая, основно млади хора, като срещу тях са повдигнати обвинения за „предизвикване на обща опасност“ и незаконно притежание на оръжие и взривни вещества. В отделни инциденти са арестувани общо седем души. Въпреки това властите не дават яснота за мотивите и не коментират дали става дума за координирани действия.

Според криминолога Добривое Радованович възможна причина са конфликти в престъпния свят, включително борба за контрол и рекет. „Мафията използва подобни действия като предупреждение към онези, които не се подчиняват на нейните искания“, посочва той, като допълва, че изнудването на собственици на заведения остава широко разпространена практика.

Скорошни разследвания показват, че на собственици са предлагани „охранителни услуги“ срещу значителни суми, като отказът е съпроводен със заплахи за насилие и унищожаване на имущество.

Освен заведения, мишена на подобни атаки стават и автомобили, което допълнително засилва усещането за несигурност. Опозиционни партии обвиниха властите в бездействие и настояха за оставки в ръководството на полицията, предупреждавайки за „връщане към 90-те години“, когато подобни престъпления бяха ежедневие.

Въпреки официалната позиция на вътрешното министерство, че сигурността в Белград остава стабилна, международни анализи поставят Сърбия сред страните с най-високи нива на организирана престъпност в Европа, като изнудването и рекетът са сред най-разпространените практики.

Експерти предупреждават, че бавната реакция на институциите може да задълбочи проблема. „Ако държавата се колебае, престъпността ще нараства“, подчертава Радованович.