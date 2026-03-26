Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

З аконът за Българската народна банка не противоречи на Правото на ЕС по отношение на изискванията към членовете на националните банки, както и във връзка с основанията за тяхното освобождаване. Това е становището на генералния адвокат Николас Емилиу, изразено днес пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), предава Lex.bg.

Така, според Емилиу, БНБ е имала правото да отстрани Гюров от поста подуправител.

Уставите на ЕСЦБ и ЕЦБ трябва да се тълкуват в насока, че допускат национално законодателство, което не забранява на подуправител на национална централна банка да има дял в дружество с ограничена отговорност, при условие че това законодателство включва механизъм, който позволява да се определи дали в конкретни обстоятелства притежанието на такъв дял води до конфликт на интереси, който може да засегне независимото функциониране на НЦБ или доверието на обществеността в тази независимост. Ако такъв конфликт на интереси е идентифициран и има възможност той да бъде отстранен в определен срок след назначението и ако лицето не е успяло да отстрани този конфликт в този срок, той или тя може да се счита за лице, което вече не отговаря на условията за изпълнение на задълженията, при условие че срокът е адекватен и моментът, за който започва, е ясно дефиниран, посочва генералният адвокат.

Уставите на ЕСЦБ и ЕЦБ също така трябва да се тълкуват като допускащи национално законодателство, което забранява участието на подуправител в управителен орган на юридическо лице с нестопанска цел без разрешението на компетентния орган. Националното законодателство трябва да позволява такова несъвместимо занятие да бъде прекратено в даден срок след назначението, така че ако лицето не е прекратило тази дейност в този срок, то или тя може да се счита за лице, което вече не отговаря на изискванията за изпълнение на задълженията по смисъла на тази разпоредба, при условие че срокът е адекватен и моментът, за който започва, е ясно дефиниран, пояснява Емилиу.

Той допълва, че Управителният съвет на БНБ е компетентният орган, който трябва да установи основанията за отстраняване на управител на банката.

Делото пред СЕС беше образувано след преюдициално запитване с осем въпроса на Върховния административен съд, който разглежда жалба на Андрей Гюров срещу решението на Управителния съвет на БНБ, че са налице основания за освобождаването му като подуправител. Според УС той „не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения“ и е „признат за виновен за извършено сериозно нарушение“ – две от основанията в Закона за БНБ за освобождаване на подуправител.

До решението се стигна, след като вече закритата Комисията за противодействие на корупцията (КПК) изпрати на БНБ свое решение, в което установява несъвместимост при Андрей Гюров. Тази несъвместимост се обосновава, с „участието му като съдружник в „Йонтех Инженеринг“ ООД, както и във връзка с осъществяваната от него дейност като член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел: Сдружение „Балкански – Паница Институт за научни издирвания“ и Сдружение „Голф-клуб Благоевград“, без решение на Управителния съвет УС на БНБ.

Гюров обжалва не само решението на УС на БНБ, но и това на КПК, на което стъпи Централната банка. В края на 2024 г. Административен съд София-град (АССГ) прие, че решението на КПК е нищожно, тъй като тя не е конституирана съобразно установените в закона ред и условия и съответно е некомпетентен орган без възложен мандат. Освен това АССГ констатира и серия от процесуални нарушения, както и прие, че КПК въобще не е компетентна да се произнася за наличието на основания за освобождаване на член на УС на БНБ. Това решение обаче не е влязло в сила, тъй като беше оспорено пред ВАС, който пък спря делото, защото чака произнасянето на съда в Люксембург във връзка с жалбата срещу решението на БНБ.

Днешното заключение на генералния адвокат не обвързва СЕС, но практиката показва, че заключенията често биват възприети от съда и стават основа за неговото решение.

Междувременно Андрей Гюров се съгласи да бъде служебен премиер и с издаването на указа за назначаването му за такъв, той подаде оставка от БНБ. Това е следствие на новия Закон за БНБ, който влезе в сила на 1 януари 2026 г. и който предвижда, че ако управителят или подуправител на банката изрази изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, трябва да подаде оставка.

Преди заключението на генералния адвокат, БНБ поиска Върховният административен съд да прекрати делото по жалбата на Гюров.

ВАС разпорежда препис от молбата да се връчи на Гюров, който може да изрази становището по нея. Освен това съдът задължава Народното събрание да представи препис от оставката на Гюров като подуправител на БНБ. Едва след това тричленният състав на ВАС ще се произнесе по молбата на Централната банка.