Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Генералният адвокат Николас Емилиу излезе със становище пред Съда на Европейския съюз

26 март 2026, 17:17
Източник: БТА

З аконът за Българската народна банка не противоречи на Правото на ЕС по отношение на изискванията към членовете на националните банки, както и във връзка с основанията за тяхното освобождаване. Това е становището на генералния адвокат Николас Емилиу, изразено днес пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), предава Lex.bg.

Така, според Емилиу, БНБ е имала правото да отстрани Гюров от поста подуправител.

Уставите на ЕСЦБ и ЕЦБ трябва да се тълкуват в насока, че допускат национално законодателство, което не забранява на подуправител на национална централна банка да има дял в дружество с ограничена отговорност, при условие че това законодателство включва механизъм, който позволява да се определи дали в конкретни обстоятелства притежанието на такъв дял води до конфликт на интереси, който може да засегне независимото функциониране на НЦБ или доверието на обществеността в тази независимост. Ако такъв конфликт на интереси е идентифициран и има възможност той да бъде отстранен в определен срок след назначението и ако лицето не е успяло да отстрани този конфликт в този срок, той или тя може да се счита за лице, което вече не отговаря на условията за изпълнение на задълженията, при условие че срокът е адекватен и моментът, за който започва, е ясно дефиниран, посочва генералният адвокат.

Уставите на ЕСЦБ и ЕЦБ също така трябва да се тълкуват като допускащи национално законодателство, което забранява участието на подуправител в управителен орган на юридическо лице с нестопанска цел без разрешението на компетентния орган. Националното законодателство трябва да позволява такова несъвместимо занятие да бъде прекратено в даден срок след назначението, така че ако лицето не е прекратило тази дейност в този срок, то или тя може да се счита за лице, което вече не отговаря на изискванията за изпълнение на задълженията по смисъла на тази разпоредба, при условие че срокът е адекватен и моментът, за който започва, е ясно дефиниран, пояснява Емилиу.

Той допълва, че Управителният съвет на БНБ е компетентният орган, който трябва да установи основанията за отстраняване на управител на банката.

Делото пред СЕС беше образувано след преюдициално запитване с осем въпроса на Върховния административен съд, който разглежда жалба на Андрей Гюров срещу решението на Управителния съвет на БНБ, че са налице основания за освобождаването му като подуправител. Според УС той „не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения“ и е „признат за виновен за извършено сериозно нарушение“ – две от основанията в Закона за БНБ за освобождаване на подуправител.

До решението се стигна, след като вече закритата Комисията за противодействие на корупцията (КПК) изпрати на БНБ свое решение, в което установява несъвместимост при Андрей Гюров. Тази несъвместимост се обосновава, с „участието му като съдружник в „Йонтех Инженеринг“ ООД, както и във връзка с осъществяваната от него дейност като член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел: Сдружение „Балкански – Паница Институт за научни издирвания“ и Сдружение „Голф-клуб Благоевград“, без решение на Управителния съвет УС на БНБ.

Гюров обжалва не само решението на УС на БНБ, но и това на КПК, на което стъпи Централната банка. В края на 2024 г. Административен съд София-град (АССГ) прие, че решението на КПК е нищожно, тъй като тя не е конституирана съобразно установените в закона ред и условия и съответно е некомпетентен орган без възложен мандат. Освен това АССГ констатира и серия от процесуални нарушения, както и прие, че КПК въобще не е компетентна да се произнася за наличието на основания за освобождаване на член на УС на БНБ. Това решение обаче не е влязло в сила, тъй като беше оспорено пред ВАС, който пък спря делото, защото чака произнасянето на съда в Люксембург във връзка с жалбата срещу решението на БНБ.

Днешното заключение на генералния адвокат не обвързва СЕС, но практиката показва, че заключенията често биват възприети от съда и стават основа за неговото решение.

Междувременно Андрей Гюров се съгласи да бъде служебен премиер и с издаването на указа за назначаването му за такъв, той подаде оставка от БНБ. Това е следствие на новия Закон за БНБ, който влезе в сила на 1 януари 2026 г. и който предвижда, че ако управителят или подуправител на банката изрази изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, трябва да подаде оставка.

Преди заключението на генералния адвокат, БНБ поиска Върховният административен съд да прекрати делото по жалбата на Гюров. 

ВАС разпорежда препис от молбата да се връчи на Гюров, който може да изрази становището по нея. Освен това съдът задължава Народното събрание да представи препис от оставката на Гюров като подуправител на БНБ. Едва след това тричленният състав на ВАС ще се произнесе по молбата на Централната банка.

Източник: Lex.bg    
Българска народна банка Андрей Гюров Съд на Европейския съюз
Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

България Преди 26 минути

Парите са по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийски игри

Свят Преди 45 минути

Полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

Свят Преди 1 час

Голямата Линдзи Вон проговори за първи път след зловещото падане на Олимпиадата. Ски легендата разказва за битката на лекарите да спасят крака ѝ и за папараците, които едва не попречиха на спасителната операция

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Свят Преди 2 часа

Трагедия в САЩ: 46-годишната Габриела Баутиста загуби живота си след среща с гърмяща змия в популярен парк. Докато властите отчитат скок в инцидентите, експертите предупреждават – времето за реакция е критично за оцеляването

.

Дънди: Когато бях дебел, нямах никаква конкуренция

Любопитно Преди 2 часа

Дънди за актьорството и музиката, лудите студентски години, любовта в живота му и как една промяна преобръща цялата му кариера

Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Свят Преди 2 часа

Афганистанските сили са отвърнали на огъня

Култовият „Събудих се на 30" се завръща: Подготвят нова версия с нови звезди

Любопитно Преди 2 часа

Любимата комедия „Събудих се на 30“ се завръща с нов прочит в Netflix! Емили Байдър и Логан Лерман поемат щафетата, докато самата Дженифър Гарнър се включва в проекта като продуцент, за да вдъхне нов живот на историята за порасналата Джена Ринк

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

България Преди 3 часа

На място са пристигнали три автомобила на полицията

Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

България Преди 3 часа

Стармър: Днес ще разговарям със съюзниците какво още можем да направим

Кирил Киров - Кико: "Внимавай какво ще кажат хората" е загнездено дълбоко в съзнанието на българина! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

„Самопочистването е невероятно удобство" – изборът на една млада майка

Любопитно Преди 3 часа

Сблъсък на амбиции покачва напрежението в The Floor

Любопитно Преди 3 часа

Каква е причината – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Замразена храна и кулинарни недоразумения отвеждат Шеф Манчев в Лом

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте кулинарното риалити “Кошмари в кухнята“ в петък от 20:00 ч. по NOVA

Изпитаните за паметта противопоставя звездните отбори в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 3 часа

Още един от тях напуска състезанието

Фаталният полет на Джон Кенеди-младши: Зловещите думи към неговия инструктор в последния ден от живота му

Свят Преди 3 часа

Експертът по авиационна безопасност Джеф Гузети обяснява какво се е объркало в кокпита на 16 юли 1999 г., посочвайки, че са минали само „17 секунди от момента, в който самолетът се отклонява от курса, до удара в океана“

Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом

Свят Преди 4 часа

Първата дама Мелания Тръмп предизвика фурор, появявайки се рамо до рамо с ИИ робота Figure 03. Тя представи визия за бъдещето, в която хуманоидни учители по философия и изкуство ще обучават децата ни вкъщи, докато машините поемат целия домашен труд

