Спор между Русия и Румъния за мините в Черно море

Р умънското министерство на отбраната отхвърли твърденията на Русия за неангажираност с мините в Черно море и подчерта, че този проблем е следствие от войната, започната от Москва срещу Украйна, предава "Фокус".

Повод за размяната на изявления беше публикация на румънското Министерство на отбраната в социалните мрежи от 25 март, в която се споменаваше, че Румъния има опит в разчистването на Черно море от руски мини.

Руското посолство в Букурещ отговори с изявление, в което твърди, че мините в Черно море са "изключително с украински произход и по никакъв начин не са свързани с Русия“, позовавайки се на изявленията на Москва от пролетта на 2022 г., че Украйна е минирала подходите към пристанищата около Одеса.

Днес румънското министерство на отбраната отговори, като подчерта, че ситуацията с мините в Черно море "е единствено следствие от действията на Руската федерация срещу суверенна и независимата държава Украйна“.

"Постоянните опити за отклоняване на общественото внимание от очевидните причини за заплахите в Черно море са проява на намеренията на Руската федерация да изопачава реалността“, добавиха от румънското министерство на отбраната.