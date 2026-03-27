Абсурдният случай на една „болна“ жена, харчила помощи за маникюр, сърф и екскурзии

„Не знаех, че не е позволено да напускаш дома си“, оправда се 33-годишната британка, която прибра над 23 000 паунда помощи за „тежка тревожност“. Вижте как разследващите откриха „болната“ жена на зиплайн в Канкун и в списъците на десетки козметични салони

27 март 2026, 16:07
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock

И змамница със социални помощи, която е присвоила над 23 000 паунда, твърдейки, че е твърде болна, за да излиза навън, беше уловена да кара сърф и да се спуска по зиплайн в Мексико.

33-годишната Катрин Уиланд твърдяла, че нейната тревожност е толкова тежка, че я е оставила затворена в дома ѝ.

Но Министерството на труда и пенсиите във Великобритания заяви, че е открило доказателства, че тя е лъгала за състоянието си.

От министерството посочиха, че са открили доказателства за това как Уиланд, от Горинг бай Сий, Западен Съсекс, кара сърф в Канкун и посещава увеселителния парк „Торп Парк“ три пъти, докато е получавала десетки хиляди лири под формата на лични плащания в продължение на повече от две години.

Оттам добавиха, че тя също така е харчила пари от помощите си за инвалидност за маникюр, сесии в солариум и посещения при частен зъболекар на известната улица „Харли Стрийт“.

Според министерството, когато разследващите са поискали обяснение за банковите ѝ извлечения, тя им казала: „Не знаех, че не е позволено да напускаш дома си“.

Въпреки твърденията, че здравето ѝ е толкова лошо, че не може да готви или да се мие сама, Уиланд е направила 76 посещения в козметични салони, посетила е 60 пъба, клубове и ресторанти и е харчила пари в чуждестранни валути.

След луксозното си пътуване до Мексико тя дори подала заявление за преразглеждане, твърдейки, че състоянието ѝ се е влошило.

Уиланд се призна за виновна за това, че не е уведомила за промяна в обстоятелствата, и сега трябва да върне откраднатите от данъкоплатците 23 662 паунда между 2021 и 2024 г.

В Кралския съд в Луис в четвъртък тя беше осъдена на 28 седмици лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 18 месеца.

Министърът от Министерството на труда и пенсиите, Андрю Уестърн, каза след изслушването: „Това е обида за всеки трудолюбив данъкоплатец и за хората, които наистина зависят от тези помощи.

Уиланд е лъгала многократно, източвала е системата за всяко пенси, до което е могла да се добере, и след това е имала наглостта да твърди, че състоянието ѝ се влошава, докато се е спускала по тролей и е карала сърф в Мексико.

Ангажирани сме да намираме онези, които се опитват да мамят данъкоплатците, и те ще се изправят пред последствията.“

Източник: Sky News    
Измама със социални помощи Катрин Уиланд Присвояване на средства Сърф в Мексико Фалшиви твърдения за болест Министерство на труда и пенсиите 23 000 паунда измама Осъдена за измама Луксозен живот Пари на данъкоплатците
,

1

1

С Vivacom Unlimited 200 постигаш повече при всяко пътуване с двойно повече роуминг мегабайти извън ЕС

