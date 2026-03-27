„Той ще бъде по-добър от мен“: Даниел Радклиф за новия Хари Потър след първия трейлър

С лед дълъг кастинг процес и строго пазена в тайна продукция, Хари, Рон и Хърмаяни най-накрая се завръщат в Хогуортс. HBO пусна първия тийзър трейлър за новия сериал „Хари Потър“, придружен от необявена досега премиерна дата — Коледа 2026 г., съобщава The Guardian.

Превюто на „Хари Потър и Философският камък“ — първият сезон на шоуто, базиран на първата от седемте книги на Дж. К. Роулинг — представя тримата централни герои: Хари (Доминик Маклафлин) и неговите приятели Хърмаяни Грейнджър (Арабела Стантън) и Рон Уизли (Алистър Стаут), които се запознават като 11-годишни във влака за първата си година в училището за магьосници.

Двуминутното видео, представено за първи път на пресконференция в сряда в Лондон, също така загатва за няколко емблематични момента от книгата и филма на Крис Кълъмбъс от 2001 г., включително първата среща на Хари с полувеликана Хагрид (Ник Фрост), пробването на Разпределителната шапка и първия му мач по Куидич като търсач на Грифиндор.

Маклафлин, Стантън и Стаут бяха избрани след мащабно издирване и открит кастинг за британски деца на възраст между 9 и 11 години, за да изиграят централното трио в рамките на няколко сезона в относително реално време. Възрастният актьорски състав включва Джон Литгоу като директора Албус Дъмбълдор, Джанет Мактиър като професор Минерва Макгонъгъл и Паапа Есиеду като професор Сивиръс Снейп. Сценаристът на „Наследници“ (Succession) Франческа Гардинър е шоурънър на поредицата, която се снима при строга секретност в студията „Лийвсдън“ в Хъртфордшир, Англия, от миналия юли. Ветеранът от „Игра на тронове“ и „Наследници“ Марк Майлод режисира няколко от епизодите.

Мащабният сериал, който се предполага, че ще навлезе в повече детайли от любимите книги в сравнение с осемте филма от франчайза, представлява „най-голямото стрийминг събитие в историята на HBO Max и вероятно в стрийминга изобщо“, според Джей Би Перет, главен изпълнителен директор и президент на глобалния стрийминг в Warner Bros Discovery.

„Това е номер едно, две и три в много отношения“.

Звездата от оригиналната поредица, Даниел Радклиф, наскоро влезе в заглавията, заявявайки, че Маклафлин ще бъде по-подходящ за главната роля, отколкото беше той самият като 12-годишен през 2001 г. „Сигурен съм, че Доминик ще бъде по-добър от мен“, каза Радклиф.

„Аз се учех в движение. Сега гледам на това, което направих, с много повече доброта и ми е по-малко неудобно, откакто остарях. Но много дълго време в „Потър“ просто се учех как се прави“.

Адаптацията на любимата книжна поредица вече предизвика интензивно внимание от страна на част от феновете, особено по отношение на избора на Есиеду, чернокож актьор, за ролята на Снейп, изигран във филмите от белия актьор Алън Рикман. Есиеду наскоро разкри, че е получавал смъртни заплахи заради ролята и използва тази враждебност като „гориво“ за своето изпълнение.

„Казваха ми: „Напусни или ще те убия“, сподели Есиеду пред The Times.

„Това наистина има значение. Реалността е, че ако погледна в Instagram, ще видя някой да казва: „Ще дойда в къщата ти и ще те убия“. Въпреки че се надявам да бъда добре, никой не трябва да се сблъсква с това, докато си върши работата. Много хора рискуват живота си в своята професия. Аз играя магьосник в Хари Потър. И бих излъгал, ако кажа, че това не ми влияе емоционално. Темите в Хари Потър са за триумфа на любовта над омразата — за приемането. И затова го правя.“

Налице е и постоянно недоволство спрямо многобройните публични коментари на Роулинг срещу транссексуалните хора. Роулинг, чийто необятен свят на Хари Потър — включително книги, филми, видеоигри и театър — се оценява на 20 милиарда паунда (25 милиарда долара), консултира сериала като изпълнителен продуцент. Литгоу, който играе ментора на Хари Албус Дъмбълдор, каза, че е бил „наранен“ от критиките за участието си в проект с Роулинг, тъй като нейните книги са „явно на страната на ангелите, срещу нетолерантността и фанатизма“.

Запитан миналия април от журналиста Матю Белони дали възгледите на Роулинг за транссексуалните хора го притесняват относно шоуто, главният директор по съдържанието на HBO Кейси Блойс защити решението. „Доста ясно е, че това са нейни лични, политически възгледи. Тя има право на тях“, каза той.

„Хари Потър не се напоява тайно с нищо. И ако искате да спорите с нея, можете да отидете в Twitter“.

Според трейлъра „Хари Потър и Философският камък“ ще направи премиера в HBO Max тази Коледа, няколко месеца по-рано от предвижданата дата през 2027 г. и почти 30 години след публикуването на първата книга.