Жена намушка четирима души в центъра на София

Ж ена намушка четирима души с нож в централната част на София - в района на булевардите "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) пред БТА. Столичните полицаи работят по изясняване на самоличността на жената и обстоятелствата около случилото се.

От Центъра за спешна медицинска помощ казаха пред БТА, че в 19:29 ч. са получили сигнал за ранени двама души на метростанция "Стадион Васил Левски". Две линейки са се отзовали на сигнала.

От "Пирогов" съобщиха, че тази вечер в Спешното отделение на университетската болница са транспортирани двама германски граждани. Те са преминали подробни прегледи и изследвания. Пострадалите мъже на 65 г. и 63 г. имат наранявания, които изискват оперативно лечение. И двамата са без непосредствена опасност за живота към момента.

Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус". И двете момичета са германски гражданки. Те са откарани във Военно-медицинска академия (ВМА).

От ВМА за БТА съобщиха, че тази вечер са транспортирани две жени – на 26 и 30 години, немски граждани, пострадали при инцидент в София. След извършените медицински прегледи са установени прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.