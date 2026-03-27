Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София

27 март 2026, 16:12
Ж ената, която е задържана за нападението с нож над четирима германци в София снощи, има криминално досие.

През 2020 г., тогава 34-годишната задържана, опитала да обере магазин, в който по-рано работила. Тя ударила охранителя с тухла, след което насочила газов пистолет към главата на касиерката.

Опитът за грабеж се провалил и нападателката била задържана преди пристигането на полицията.

Жената оправдала действията си с това, че ѝ намалили заплатата преди напусне и освен това искала отмъщение, след като охранител я нападнал и 2 години никой от управата не обърнал внимание на сигнала ѝ.

Тя живеела с майка си и баща си и имала завършена бакалавърска степен. 

Днес майката заяви, че дъщеря ѝ има психически проблеми и състоянието ѝ се е влошило след смъртта на бащата.

По първоначални данни жената атакувала четиримата германци, защото не говорели на български.

Освободиха от длъжност началника на затвора в София

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София" е определен главен инспектор Росен Димчев

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Въпреки опитите да продължи, певицата се срина на сцената и по-късно сподели снимка на системи, благодарейки на феновете за разбирането в този труден момент

Спор между Русия и Румъния за мините в Черно море

Румъния обвини Русия за мините, Москва отрича

Туск: Войната в Близкия изток ескалира в следващите дни

Туск: Стабилизацията не е вероятна в идните дни

Ангел Попов в „Телеграфно подкастът": Стотици купуват книжки през „верни хора"

Бившият заместник-министър на транспорта посочи и схема за даване на рушвети от автошколи на проверяващи, за да не им съставят актове

„После ще...": Кои са царете на отлагането в зодиака

Астролозите са класирали зодиите, от най-съвестните към онези, които отлагат всичко и постоянно. Вижте кой рискува да загуби време и как това се отразява на работата и личните цели

Китай подкрепи Пакистан за мирните преговори с Иран

Ван И говори с пакистанския си колега Мохамад Ишак Дар

Неочакван момент: Кралица Камила „се бори" за вниманието на Чарлз III (ВИДЕО)

Кралица Камила бе уловена от камерите в многократни опити да привлече вниманието на крал Чарлз III по време на събитие, за да му покаже детайлна торта, която двамата по-късно се затрудниха да разрежат с меч

Задържаха мъж в Пловдив за стрелба с въздушна пушка от тераса

По случая е започната проверка, след като рикоширала сачма попадна на балкон на съседи в квартал „Изгрев"

Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта": Путин поиска от олигарсите да плащат за войната

Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична

Министър Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата "Топъл обяд"

Според Адемов най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай"

Гледайте новите епизоди на поредицата за „Криптокралицата" тази събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA

Белгийската престолонаследница стана жертва на унизителен дийпфейк

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

От богаташка съпруга до „Черната вдовица": Патриция Реджани поръчва убийството на Маурицио Гучи, излежава 18 години затвор и днес живее в Милано с милионна издръжка от наследството му, недоволна от превъплъщението на Лейди Гага в „Домът на Гучи"

Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България

Засегнатите от днешните решения държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, иначе наказателните процедури ще продължат

