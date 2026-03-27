Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София

Ж ената, която е задържана за нападението с нож над четирима германци в София снощи, има криминално досие.

През 2020 г., тогава 34-годишната задържана, опитала да обере магазин, в който по-рано работила. Тя ударила охранителя с тухла, след което насочила газов пистолет към главата на касиерката.

Опитът за грабеж се провалил и нападателката била задържана преди пристигането на полицията.

Жената оправдала действията си с това, че ѝ намалили заплатата преди напусне и освен това искала отмъщение, след като охранител я нападнал и 2 години никой от управата не обърнал внимание на сигнала ѝ.

Тя живеела с майка си и баща си и имала завършена бакалавърска степен.

Днес майката заяви, че дъщеря ѝ има психически проблеми и състоянието ѝ се е влошило след смъртта на бащата.

По първоначални данни жената атакувала четиримата германци, защото не говорели на български.