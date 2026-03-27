"Да обичаш на инат": Връчват наградите "Икар"

27 март 2026, 06:57
Бизнесменът Макс Баклаян напусна Hell's Kitchen

Дънди: Когато бях дебел, нямах никаква конкуренция

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Милена Ал Кюрди от Hell's Kitchen: Намерих себе си в сладкарството и това е моят път! (ВИДЕО

Кирил Любенов от Hell's Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

НАСА започва да строи база на Луната

Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Чък Норис покорил 3187- метров вулкан само месеци преди смъртта си

Н аградите „Икар“ ще бъдат връчени тази вечер, в Международния ден на театъра, от Съюза на артистите в България.

Церемонията е в Народния театър. Мотото тази година – „Да обичаш на инат“, е вдъхновено от 80-годишнината от рождението на режисьора Николай Волев (1946-2024).

Първите наградени и номинациите във всички категории бяха обявени по-рано тази година по време на пресконференция „на тъмно“. Веселин Маринов получава „Икар“ за атракционно и сценично изкуство, излъчен от Гилдията за атракционни сценични изкуства – за популяризирането на българската музикална култура.

Наградата за цирково изкуство, излъчена от Гилдията на цирковите артисти, се присъжда на Ненчо Илчев – за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията.

Награда на Акт-Унима за значим принос в развитието на българското куклено изкуство се присъжда на проф. Дойчина Синигерска, а награда за педагогическа дейност – на проф. Боньо Лунгов.

Наградата „Икар“ за чест и достойнство е за доц. Мария Диманова, а за изключителен принос към българския театър – на Анета Сотирова.

Призът за вариететно изкуство, излъчен от Гилдията за вариететно изкуство, се присъжда на Йордан Димитров Янев-Зайн – за приноса му в областта на вариететното изкуство.  

Обявиха номинациите за наградите „Икар“

  • НОМИНАЦИИТЕ

Основните номинации за „Икар“ са определени от комисия в състав Албена Павлова (актриса), Венцислав Мицов (композитор), Зафир Раджаб (режисьор), д-р Илко Ганев (театровед), доц. Мария Диманова (сценограф), доц. д-р Румяна Николова (театровед) и Пламен Манасиев (актьор).

За дебют са номинирани Александър Кендеров – за Лев във „Велика“ от Тони Макнамара, реж. Стайко Мурджев, Малък градски театър „Зад канала“ и за Джонатан Харкър в „Дракула“ от Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ (Благоевград); Паола Маравиля – за Аглая Ивановна в „Лицето на ближния“ по „Идиот“ от Фьодор Достоевски (програма „Изгонването на бесовете“), реж. Маргарита Младенова, Театрална работилница „Сфумато“ и за Поетът и Любимата във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив; Петар Андреев за Мат в „Зимата на червените фенери“ от Адам Рап, реж. Крис Шарков, Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен; Хенри Ескелинен – за Оскар Кокошка в „Алма Малер“ по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна; Николай Йорданов – за режисурата на „Илюзията“ от Пиер Корней, Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас.

За водеща мъжка роля са номинирани Йордан Ръсин – за краля в „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, театър „Възраждане“; Пламен Димов – за Леоне в „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър „Иван Вазов“, и Тодор Дърлянов – за Вернер Хофман в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив. За водеща женска роля – Радина Думанян за Ема Келер в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив; Станка Калчева за Патриша Хайсмит в „Швейцария“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Владимир Люцканов, Театър 199 „Валентин Стойчев“ и Стефка Янорова за Силвия в „Слон в стаята“ – автор и реж. Елена Телбис, „Театър 199“ и Олга в „Три сестри“ по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, „Арт къща“.

За поддържаща мъжка роля са номинирани Веселин Мезеклиев за Бащата в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“; Константин Еленков за поета и следовател Неделчев във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, и Пламен Великов за Тузенбах в „Три сестри“, реж. Валерия Вълчева. За поддържаща женска роля – Ана Пападопулу за Tea Ралева в „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“, Вяра Табакова за майката в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“, и Ирини Жамбонас за Ксантипа в „Последната нощ на Сократ” от Стефан Цанев, реж. Съни Сънински, Театър 199 „Валентин Стойчев“.

За режисура са номинирани Боян Крачолов за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, Народен театър „Иван Вазов“, Стоян Радев за „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, и Стайко Мурджев за „Велика“ от Тони Макнамара, Малък градски театър „Зад канала“.

За сценография и костюмография са номинирани Борис Далчев, Михаела Добрева за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, реж. Боян Крачолов, Народен театър „Иван Вазов“, Ванина Цандева (сценография), Мария Колева (костюми) за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, и Никол Трендафилова за „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, театър „Възраждане“.

За майсторско техническо осъществяване са номинирани „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“, и „Алма Малер“ по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна. 

За авторска музика са номинирани Антони Дончев за „Деветдесет“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Ивайло Христов, Младежки театър „Николай Бинев“, Сашко Костов и Явор Карагитлиев за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, и Петър Дундаков за „Дракула“ по Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград.

За драматургичен текст, излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите, са номинирани „Код Жълто“ от Теодора Маркова, „Последна стъпка“ от Йордан Славейков и „Слон в стаята“ от Елена Телбис.

За критически текст, излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите, са номинирани „Българският театър 1856–2026. Репертоарни политики. Постановъчни практики“ от Камелия Николова, изд. Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките; Сдружение „Антракт“ (2025), „Власт, суверенитет и режисура“ от Явор Гърдев, изд. „Жанет 45“ (2025), и „Тишината като действие (театрални измерения и практики)“ от Стилиян Петров, изд. „Факел“ (2025).

За постижение в кукленото изкуство, излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство, работи комисия в състав доц. д-р Михаела Тюлева (актриса, педагог), Жаклин Добрева (театровед) и Ирослав Петков (режисьор). 

Номинирани са Александър Йорданов за режисурата на „Малката баба Яга“ от Емилия Маленова, Младежки театър „Николай Бинев“, Ана-Мария Лалова – за дракончето в „Дракончето с теменужени очи“ по Герт Прокоп, реж. Веселин Бойдев, Столичен куклен театър, и Димитър Иванов-Мич – за жабата/мъж в „Дивите лебеди“ от Ханс Кристиан Андерсен, реж. Анна-Валерия Гостанян, Младежки театър „Николай Бинев“.

За куклен спектакъл, излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство, са номинирани „В лунната стая“ от Валери Петров, реж. Елица Петкова, Общински куклен театър – Благоевград, „Голямата шапка“ по мотиви от японската народна приказка, реж. Елица Матева, Държавен куклен театър – Стара Загора, и „Феята ванилия“ по „Феята от захарницата“ на Катя Антонова, реж. София Трейман, Младежки театър „Николай Бинев“.

Номинациите за съвременен танц и пърформанс са излъчени от Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства и комисия в състав Галина Борисова (танцов артист, хореограф, режисьор, педагог), Емилиян Гацов-Елби (композитор, автор на музика към театрални и танцови представления, игрални и документални филми), Зорница Стоянова (хореограф, фотограф, видео артист и лайт дизайнер), Ина Гергинова (танцьор, хореограф, арт терапевт, продуцент на свободна практика), и Юлияна Сайска (актриса, режисьор и продуцент на свободна практика). 

Номинирани са Ива Свещарова и Вили Прагер – за „Тела на властта“, продукция на Брейн стор проджект, РЦСИ Топлоцентрала, Стефания Георгиева за „Верижна реакция“, продукция на „Атом театър“, РЦСИ Топлоцентрала, и Теодора Попова за Happy Together – Unhappy Together, продукция на Театрално сдружение ENSO и Artitude, РЦСИ Топлоцентрала.

За дублаж/озвучаване, излъчени от Гилдията на актьорите, работещи в дублажа, при жените са номинирани Нина Гавазова за Ниляй в „Шербет от боровинки“, Петя Абаджиева за Хала в „Тези, които ще умрат“, и Яница Маслинкова за Рейчъл Морган във „В леглото на врага“, а при мъжете – Виктор Танев за Паисий в „Св. Паисий от Фараса“, Ивайло Велчев за Лисицата Ник Уайлд в „Зоотрополис 2“ и Светломир Радев за Масимо в „Мафията убива само през лятото“.

Източник: БТА    
По темата

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София

"Голяма грешка": Тръмп с остра критика към Великобритания

Внимание, жълт код в половин България и сняг в планините - какво време ни очаква днес?

Внимание, жълт код в половин България и сняг в планините - какво време ни очаква днес?

Всички диетолози са единодушни: Това е най-здравословното олио за пържене

Всички диетолози са единодушни: Това е най-здравословното олио за пържене

Как сами да изчислим бъдещата си пенсия

Как сами да изчислим бъдещата си пенсия

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

Жена намушка четирима души в центъра на София
Ексклузивно

Жена намушка четирима души в центъра на София

Преди 11 часа
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Ексклузивно

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Преди 15 часа
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Ексклузивно

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

Преди 9 часа
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Ексклузивно

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Преди 11 часа
<p>Какво е състоянието на 63-годишния мъж, опериран след нападението в София</p>

Какво е състоянието на 63-годишния германски гражданин, опериран след нападението в София

България Преди 13 минути

Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата

Гуми се "кълцат", ситуацията ескалира: Война за паркоместа в "Овча купел"

Гуми се "кълцат", ситуацията ескалира: Война за паркоместа в "Овча купел"

България Преди 19 минути

Потърпевши разказват за системен вандализъм и спорове за паркиране пред блоковете

Ядрен „призрак“ на дъното: Потънала съветска подводница изпуска облаци радиация в Норвежко море

Ядрен „призрак“ на дъното: Потънала съветска подводница изпуска облаци радиация в Норвежко море

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване на корабокрушението на К-278 „Комсомолец“ в Норвежко море разкрива притеснителни нива на замърсяване около реактора, но природата показва неочаквана устойчивост

Чуждестранните легиони в Украйна: Защо са все по-важни

Чуждестранните легиони в Украйна: Защо са все по-важни

Свят Преди 1 час

Ролята на чужденците доброволци в украинската армия е все по-ключова

НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

Свят Преди 9 часа

Докладът подчертава, че опитът от войната в Украйна показва вероятен сценарий при евентуален конфликт с НАТО

Подновяват разследването срещу Андрю Тейт за изнасилване

Подновяват разследването срещу Андрю Тейт за изнасилване

Свят Преди 10 часа

Полицията на Хартфордшир потвърди, че ще преразгледа твърденията на жени

Синът на Мадуро: Имаме доверие в американското правосъдие

Синът на Мадуро: Имаме доверие в американското правосъдие

Свят Преди 10 часа

Тръмп заяви, че срещу Мадуро могат да бъдат повдигнати и допълнителни обвинения

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Свят Преди 12 часа

Украйна предлага по-евтини средства за противодействие на дронове

Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Свят Преди 12 часа

Освен това Уиткоф потвърди, че на Иран е представен план от 15 точки

Задържаха ученик за грабеж и побой

Задържаха ученик за грабеж и побой

България Преди 13 часа

Били нападнати две 15-годишни момчета

Пожар в София, открито е овъглено тяло

Пожар в София, открито е овъглено тяло

България Преди 13 часа

На мястото са изпратени три пожарни автомобила и един медицински автомобил

Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

Свят Преди 14 часа

Според него отговорността е върху Иран да седне на масата за преговори и да прекрати войната

Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

България Преди 14 часа

Парите са по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

Свят Преди 14 часа

Путин: Последиците от конфликта в Близкия изток все още трудно могат да се прогнозират с точност

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

Свят Преди 14 часа

Полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг

<p>Учени алармират за нов щам на COVID-19&nbsp;с над 70 генетични промени</p>

COVID-19 мутира отново: Учени алармират за нов щам с над 70 генетични промени

Свят Преди 15 часа

Учените алармират за появата на BA.3.2 – наследник на Омикрон с над 70 мутации, който вече е засечен в 23 държави, включително Великобритания. Експертите проверяват дали новите генетични промени ще направят вируса по-устойчив на имунната защита

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 27 март, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 27 март, петък

Edna.bg

Сабаленка отново повали Рибакина и е на финал в Маями

Gong.bg

Гатузо: Благодаря на феновете в Бергамо, почти не чух подигравки

Gong.bg

Задържаха мъж за измами с мними инвестиции в криптовалута за близо половин милион евро в Пловдив

Nova.bg

Какво време ни очаква през април

Nova.bg