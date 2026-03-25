Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

25 март 2026, 09:17
В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува един от най-енергичните и противоречиви участници в Hell’s Kitchen 8 - Кирил Любенов. В откровен разговор с водещия Станислав Иванов той разкрива как амбицията му да води кухнята се е превърнала в най-голямото му предизвикателство - и в крайна сметка в неговата слабост.

Кирил влиза във формата с увереността, че може да се справи по-добре от това, което е виждал по телевизията. Още преди участието си често си е казвал, че би направил нещата различно. Именно това му самочувствие обаче се оказва нож с две остриета. Вътрешната дилема дали да поеме лидерската роля на паса или да остане в сянка се превръща в най-трудния му момент в Кухнята на Ада.

Той признава, че до голяма степен сам се е саботирал. Желанието му да бъде водеща фигура, да контролира процеса и да се докаже като лидер, го е поставило под допълнително напрежение. Днес обаче гледа на това

като на важен урок. „Временно кацнах на земята“, казва Кирил и допълва, че предаването го е направило по-смирен.

Кулинарният му път започва скромно - с пица на парче, но мечтите му са много по-големи. Той вече има ясна визия за бъдещето си - собствен ресторант с концепция за show cooking, където храната се превръща в спектакъл с огън, емоция и адреналин.

И може би именно адреналинът е това, което най-силно го характеризира. Кирил се определя като човек на високите скорости и екстремните преживявания. Още от тийнейджърските си години се занимава с паркур, а спортът остава неизменна част от ежедневието му - всяка сутрин започва с тренировки. Завършил е спортно училище с джудо и самбо, а днес продължава да търси нови предизвикателства, включително мечтата му да скочи с бънджи.

В подкаста той загатва и за по-тъмни моменти от живота си - ситуации, в които е бил близо до опасността и е правил избори, които сам определя като гранични. Именно тези преживявания, казва той, са го изградили като човек, който не се страхува да рискува, но и започва да осъзнава цената на този начин на живот.

В Кухнята след Ада Кирил признава, че не е успял да покаже пълния си потенциал. „Не успях да разцъфтя“, казва той, но остава с вдигната глава и желание да продължи напред. Сред най-големите му препятствия в предаването се оказва и класическото ястие Уелингтън, което сериозно го затруднява.

Извън кухнята той е човек, който обича динамиката - както в живота, така и в отношенията си. С усмивка признава, че често готви за момичета, но в същото време не крие, че търси баланс и към по-осъзнат подход към бъдещето си.

Кирил говори и за приятелствата, които е създал в Hell’s Kitchen като споделя, че ще запази близка връзка с Галин. А когато става дума за победителя от отбора на Златните, той има ясен фаворит - Ники Станоев.

Какви са най-трудните и най-щастливите моменти в живота му? Обмисля ли участие в друг риалити формат като “Игри на волята”? И може ли човек, който живее на ръба, да намери своя баланс?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: Hell’s Kitchen    
Кирил Любенов Hells Kitchen България Подкаст Кулинария Амбиция Лидерство Екстремни спортове Адреналин Собствен ресторант Личностно израстване
По темата

Тежка катастрофа край Садово, загина 21-годишен мъж

Тежка катастрофа край Садово, загина 21-годишен мъж

Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас

Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас

Семейство остана без автомобил за минути, колата се издирвала от Шенген и Интерпол

Семейство остана без автомобил за минути, колата се издирвала от Шенген и Интерпол

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Печели ли се от соларен панел на блока

Печели ли се от соларен панел на блока

pariteni.bg
Ново съдебно постановление реши да не се вдигат цените за платено паркиране в София

Ново съдебно постановление реши да не се вдигат цените за платено паркиране в София

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
Илюзията за перфектност

Илюзията за перфектност

Любопитно Преди 19 минути

От 5 ринопластики до лична, психологическа криза

Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

Свят Преди 22 минути

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия ще контролира Южен Ливан до река Литани “до второ нареждане”

Намериха тефтери с имена и 24 500 евро при акция във Вълчедръм

Намериха тефтери с имена и 24 500 евро при акция във Вълчедръм

България Преди 1 час

Полицейските операции срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления, свързани с политическите права на гражданите, продължават

60 900 подадени заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април

60 900 подадени заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 1 час

Срокът изтече в полунощ българско време

Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона

Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона

Свят Преди 1 час

Те са били поразени с прецизни ракети, както и с ударни дронове

Не е просто умора: Пет ключови знака, че психиката ви е на ръба

Не е просто умора: Пет ключови знака, че психиката ви е на ръба

Любопитно Преди 1 час

Опитайте се да прочетете тези 20 фрази без да се шегувате и смеете – ще се изненадате колко зловещо всъщност звучат

Тръмп призова унгарците да гласуват за Орбан

Тръмп призова унгарците да гласуват за Орбан

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ подчерта, че му дава „пълна и безусловна подкрепа“ за нов мандат начело на унгарското правителство

България и Турция обсъждат нови мерки по границата заради ситуацията в Близкия изток

България и Турция обсъждат нови мерки по границата заради ситуацията в Близкия изток

България Преди 2 часа

Към момента няма данни за засилване на вълната от нелегално преминаващи, но въпреки това се подготвят превантивни действия

Дронове поразиха резервоар за гориво на летището в Кувейт, избухна пожар

Дронове поразиха резервоар за гориво на летището в Кувейт, избухна пожар

Свят Преди 2 часа

Според първоначалната информация щетите са само материални и няма жертви

<p>Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота</p>

Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота, но не получи мнозинство

Свят Преди 2 часа

С 21,9% от гласовете, социалдемократите отбелязват най-слабия си резултат от повече от век

Нов опит за старт на делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Нов опит за старт на делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 2 часа

Срещу него са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за злоупотреба със служебно положение

МС обсъжда ново искане за сезиране на КС заради цените на горивата

МС обсъжда ново искане за сезиране на КС заради цените на горивата

България Преди 3 часа

Предвижда се помощта да бъде в размер на 20 евро и да се изплаща по банков път на граждани с месечен брутен доход до 652 евро

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки, Техеран отвори Ормузкия проток за „невраждебни“ кораби

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки, Техеран отвори Ормузкия проток за „невраждебни“ кораби

Свят Преди 3 часа

Администрацията на Тръмп е предала изискванията си чрез посредничеството на Пакистан

Гръцко лято без излишни разходи: Кои са най-изгодните острови за 2026 година?

Гръцко лято без излишни разходи: Кои са най-изгодните острови за 2026 година?

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване разбива митовете за скъпите дестинации: Санторини и Миконос се оказват по-достъпни от Крит, а Кефалония е абсолютният шампион по ниски цени

Митът за витамин C: Помага ли наистина срещу настинка и грип?

Митът за витамин C: Помага ли наистина срещу настинка и грип?

Любопитно Преди 3 часа

Той е най-известната добавка в света, но науката е категорична – масовото му приемане често е излишно, а в големи дози може дори да навреди на организма

Времето в сряда: Повече слънце, слаби валежи и до 16°

Времето в сряда: Повече слънце, слаби валежи и до 16°

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Благовещение е! Ден за добри думи, чисти мисли и ново начало

Edna.bg

Дъщерята на Юлиан Вергов с песен за Деня на лъжата

Edna.bg

Голяма чест – директори на Лудогорец на топ събитие в Амстердам

Gong.bg

Основен защитник на Добруджа под сериозен въпрос за домакинството на Левски

Gong.bg

Нейкова: Заявленията за гласуване извън страната са двойно повече спрямо тези от предишните избори

Nova.bg

70 години по-късно: Среща с 93-годишната легенда на ските, която се завърна на пистата в Милано-Кортина

Nova.bg