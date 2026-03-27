От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

От богаташка съпруга до „Черната вдовица“: Патриция Реджани поръчва убийството на Маурицио Гучи, излежава 18 години затвор и днес живее в Милано с милионна издръжка от наследството му, недоволна от превъплъщението на Лейди Гага в „Домът на Гучи“

27 март 2026, 13:55

П атриция Реджани извървя пътя от блясъка на титлата „Лейди Гучи“ до мрачната слава на „La Vedova Nera“ – Черната вдовица. Днес, 31 години след показното убийство на бившия ѝ съпруг Маурицио Гучи, животът ѝ продължава да вълнува общественото мнение.

Италианската светска лъвица се превръща в част от една от най-влиятелните модни двойки в света, когато през 1972 г. се омъжва за Маурицио Гучи – наследник на легендарната модна къща. Семейството води разкошен живот, белязан от медиен интерес, имоти в Ню Йорк и Милано и ваканции на борда на мегаяхта. Двамата имат две дъщери – Алесандра и Алегра.

Приказката обаче приключва с развод. През 1985 г. Маурицио напуска Патриция, а през 1993 г. натрупаните дългове го принуждават да продаде Gucci на инвестиционна компания в Бахрейн.

„Бях ядосана на Маурицио за много, много неща по това време“, споделя Патриция пред The Guardian през 2016 г. „Но най-вече за това – загубата на семейния бизнес. Беше глупаво. Беше провал. Бях изпълнена с ярост, но нямаше какво да направя.“

Фаталният ден настъпва на 27 март 1995 г. – година след финализирането на развода. Маурицио е застрелян от наемен убиец на влизане в офиса си в Милано. Две години по-късно Патриция е арестувана и обвинена в организиране на покушението. През 1998 г. тя е осъдена на 29 години затвор за предумишлено убийство.

Къде е Патриция Реджани днес? Ето всичко, което трябва да знаете за живота ѝ след излежаването на присъдата.

  • Коя е Патриция Реджани?

Патриция е родена на 2 декември 1948 г. във Виньола, Италия. Според списание TIME тя израства в бедност, без биологичният ѝ баща да присъства в живота ѝ. Когато е на 12 години обаче, майка ѝ се омъжва за богатия предприемач Фердинандо Реджани, който осиновява момичето.

От този момент нататък Патриция започва да живее в охолство, разглезена от доведения си баща с кожени палта и луксозни автомобили. Тя се превръща в популярна светска фигура в Милано, макар да среща трудности с приемането си в най-елитните кръгове, докато не среща Маурицио на парти през 1970 г.

  • Колко дълго продължи бракът им?

След двегодишно ухажване Патриция и Маурицио сключват брак на 28 октомври 1972 г. в Милано. Двойката става неизменна част от хайлайфа в Милано и Манхатън, движейки се в средите на Джаки Кенеди Онасис и други членове на фамилията Кенеди.

Луксът е техен постоянен спътник: семейството притежава множество ваканционни имоти, включително хижа в Сейнт Мориц, вила в Мексико и ферма в Кънектикът. Маурицио дори купува яхта след раждането на втората им дъщеря.

„Бяхме красива двойка и имахме красив живот, разбира се“, казва Патриция пред The Guardian.

Всичко се срива през 1985 г., когато Маурицио заминава на командировка и никога не се завръща. Вместо него, той изпраща приятел, който да съобщи на Патриция, че бракът им е приключил. Процесът по развода продължава почти десетилетие и е финализиран през 1994 г.

Патриция дълго отказва да приеме условията. Когато Маурицио предлага годишна издръжка от 650 000 евро, тя отхвърля сделката, наричайки сумата „обикновена купа леща“. В окончателното споразумение той се съгласява да ѝ плаща по 1,5 милиона долара годишно.

Едно от най-болезнените условия за нея обаче е загубата на правото да използва фамилията Gucci. Нейната близка приятелка Пина Ауриема споделя, че Патриция е страдала повече за името, отколкото за самия си съпруг.

Огорчението на Реджани се подхранва и от факта, че Маурицио губи семейния бизнес и има нова жена в живота си – Паола Франки. „Патриция ни преследваше“, разказва Франки. „Обаждаше се многократно, обиждаше го и го заплашваше с убийство.“

  • Фаталната сутрин

На 27 март 1995 г. наемен убиец стреля три пъти по Маурицио Гучи пред офиса му – в гърба, рамото и накрая смъртоносно в лицето. Действията на Патриция веднага след смъртта му будят подозрение: само три часа след убийството тя подава съдебен иск за извеждането на Паола Франки от апартамента на Маурицио.

„Бях много щастлива, защото всичките ми проблеми бяха изчезнали“, признава тя по-късно в телевизионно интервю през 2018 г.

  • Процесът и затворът

Патриция е арестувана през 1997 г., след като анонимен сигнал разкрива пред полицията, че съучастник се е похвалил с организацията на убийството. Разследването установява, че в заговора участват петима души, включително медиумът и най-добра приятелка на Патриция – Пина Ауриема.

Адвокатите на Реджани се опитват да я представят като психически нестабилна вследствие на операция на мозъчен тумор, но съдът не приема тези аргументи. Тя е осъдена на 29 години затвор (по-късно намалени на 26).

Любопитен факт е, че през 2011 г. тя получава шанс за предсрочно освобождаване, но го отказва с думите: „Никога през живота си не съм работила и нямам намерение да започвам сега“.

  • Животът след свободата

Патриция излиза от затвора през 2016 г. след общо 18 излежани години за добро поведение. След освобождаването си тя се премества в градска къща в Милано с майка си.

Въпреки присъдата, изявленията ѝ остават провокативни. Когато журналисти я питат защо не е застреляла Маурицио сама, тя отговаря скандално: „Зрението ми не е толкова добро. Не исках да пропусна“.

  • Милионите на Гучи

През 2017 г. италиански съд постановява, че въпреки убийството, Патриция все още има право на годишната рента от над 1 милион долара, обещана от Маурицио в споразумението от 1993 г. Тя дори получава със задна дата сумата за годините в затвора – над 20 милиона долара, които се изплащат от наследството, управлявано от дъщерите ѝ.

  • Конфликтът с „Домът на Гучи“ и Лейди Гага

Филмът на Ридли Скот от 2021 г. възроди интерес към историята, но Патриция не остана доволна. Тя разкритикува Лейди Гага за това, че не се е срещнала с нея преди снимките.

„Дразни ме фактът, че Лейди Гага ме играе, без дори да има учтивостта или здравия разум да дойде и да се срещне с мен“, заяви Реджани. „Не става въпрос за пари, а за уважение. Вярвам, че всеки добър актьор първо трябва да опознае човека, когото ще играе.“

