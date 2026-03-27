Любопитно

Легендите на Белоградчик оживяват в „Изживей България”

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

27 март 2026, 15:34
Легендите на Белоградчик оживяват в „Изживей България”
Източник: NOVA

Т ази седмица „Изживей България” отвежда Еми, Франческа, Стиви и Берни в едно от най-мистичните и въздействащи кътчета на страната - Белоградчик. Пред тях ще се открият места, криещи хилядолетна история, легенди, вплетени в скалите, и вкусове, родени от традиции, предавани от поколение на поколение.

Срещата с хората от региона ще им покаже, че всеки край в България не само говори по различен начин, но и пази уникални кулинарни тайни. Пътешествието ще ги отведе там, където не всеки има достъп. В дълбините на Пещера Магурата ги очакват хилядолетни рисунки, а сред Белоградчишките скали – изпитание за наблюдателност и въображение.

Източник: NOVA

По пътя четиримата ще се изправят пред загадка, която ще изпита езиковите им умения, а финалът ще ги постави пред сериозно кулинарно предизвикателство. Ще успеят ли четиримата да разгадаят загадките? Кой ще докаже, че е истински майстор на българската кухня?

Източник: NOVA

Гледайте новия епизод на „Изживей България“ тази събота от 16:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Белоградчик .

Повече информация за „Изживей България“ може да откриете във Facebook страницата и Instagram профила на туристическата поредица.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 18 часа
Ексклузивно

Преди 22 часа
Ексклузивно

Преди 17 часа
Ексклузивно

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любопитно Преди 15 минути

Свят Преди 17 минути

Любопитно Преди 1 час

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Парламентарни избори Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Парламентарни избори Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

