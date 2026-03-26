Любопитно

Дънди: Когато бях дебел, нямах никаква конкуренция

Дънди за актьорството и музиката, лудите студентски години, любовта в живота му и как една промяна преобръща цялата му кариера

26 март 2026, 16:17
И ма епизоди, които те карат да се замислиш. Има и такива, в които просто не можеш да спреш да се смееш. Новият епизод на “Капките Podcast” е точно такъв, защото Даниел Пеев - Дънди влиза с истории от живота, които звучат като сценарий на комедиен филм, но всъщност са напълно реални. Разговорът минава през актьорството, музиката, студентските години и онези абсурдни ситуации, които само времето може да превърне в “хубави спомени”.

Между актьорството и музиката

Дънди е категоричен, че за него актьорската професия не е нещо, от което може да се откаже. “Никога няма да се откажа от актьорлъка - от киното и театъра. Винаги съм знаел, че артистизмът ще е част от целия ми живот и той ме храни”. Но има и друга сила, която го движи напред: “Музиката е моята страст и се опитвам да се развивам и там за удоволствие”. Точно този баланс между работа и страст прави пътя му толкова интересен и толкова човешки.

Студентски живот на ръба

Историите от студентските години звучат като нещо средно между комедия и филм на ужасите. Живот в Студентски град, пълен с приятели, лудории и много хаос. “Подпалвали сме общежитието с парти грил, спали сме в асансьора и сме заливали портиерката с 40 литра вода”. Днес той се смее на всичко това, но тогава реалността е била друга: “Мечтата ми на 20 години беше да имам собствена пералня”. Как са оцелели в този период? Чуйте всичките безумни истории в “Капките Podcast”.

Неочакван подарък от Стефан Данаилов

Сред най-неочакваните истории, които Дънди разказва без филтър, е тази за неговия учител Стефан Данаилов. След премиерно представление той му подарява… стол. При това счупен. История, която звучи абсурдно, но всъщност крие много повече смисъл. Какво провокира Стефан Данаилов за този “жест” и дали Дънди все още пази подаръка си? Отговорът ще откриете в новия епизод на “Капките Podcast”.

От “нямам конкуренция” до “битката започва”

Дънди говори с типичното си чувство за хумор и за едно неочаквано предимство в професията. “Когато бях дебел, нямах конкуренция. Всички търсят дебели актьори с брада, а има дефицит”. Реклами, филми, международни продукции - в този период работата за него не спира. Но с промяната идва и нова реалност: “Сега отслабнах и конкуренцията е жестока”. И макар да звучи като шега, той признава нещо съвсем честно: “Като бях дебел, бях по-щастлив”.

Истории с много емоция

Извън прожекторите Дънди говори с топлина за жената до себе си. Тя е по-млада от него, но според думите му - изключително зряла и подкрепяща. “Много е грижовна, изключително много ме подкрепя и ме обича”. Общото между тях не е само чувството, а и изкуството - тя също е артист, хореограф и работи с деца. Какво се пише в жълтите вестници за неговия любовен живот и дали е истина? - чуйте в “Капките Podcast”.

Как се оцелява в студентските години с нула комфорт и много лудост? Какво губиш и какво печелиш, когато се промениш? И как изглежда животът на артист, който не спира да се смее - дори на себе си? Дънди разказва всичко това със своя неподправен хумор в новия епизод на “Капките Podcast”!

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации - “Капките Podcast” можете да гледате в Vbox7, Nova Play и YouTube. Следете най-интересните акценти във Facebook, Instagram и TikTok .

Източник: <!--StartFragment-->Капките Podcast<!--EndFragment-->    
