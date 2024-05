"Властелинът на пръстените" с нов филм през 2026 г

Е кипът, носител на "Оскар" за "Властелинът на пръстените" и "Хобит", се събира отново, за да продуцира два нови филма.

Първият от новите проекти на сър Питър Джаксън, Фран Уолш и Филипа Бойенс е условно озаглавен „Властелинът на пръстените: Ловът на Голъм“, съобщи Warner Bros. Discovery в четвъртък.

Warner Bros. Pictures and New Line Cinema announced Thursday that Oscar winner Peter Jackson and his "Lord of the Rings" collaborators Fran Walsh, Philippa Boyens and actor-director Andy Serkis are headed back to Middle-earth with two new films. https://t.co/aViMvXBT89 pic.twitter.com/ei9XYFxGEY