Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти

П ътят на Владо Михайлов в любимото шоу за имитации “Като две капки вода” не приключва с победата - той просто сменя ролята си. В новия епизод на “Капките Podcast” той разказва как от участник се превръща в ментор, какво означава да водиш други артисти през сцената и защо понякога най-трудната роля е тази извън прожекторите.

От “няма да се случи” до “влизам в “Капките”

Историята му с Маги Халваджиян започва с… отказ. След като групата му не приема предложение за видеоклип, Владо е убеден, че това му затваря всякакви бъдещи врати. “Мислех си, че Маги никога повече няма да ме потърси”, признава той. Години по-късно обаче получава покана за “Като две капки вода“. Първият път не успява да се включи заради снимките на хитовия сериал “Братя”, но на следващата година сам звъни, за да попита дали предложението още е валидно - и така започва всичко. Какво се случва след този разговор? Чуйте в новия епизод на “Капките Podcast”.

Най-трудната роля - да водиш другите

Преходът от участник към ментор се оказва по-голямо предизвикателство, отколкото изглежда. “Нямах самочувствието да седя пред утвърдени артисти и да им казвам какво да правят”, признава Владо. И дава пример с участник в Сезона-Слънце - Иво Димчев е артист с огромен опит, който често вече е преминал през процеса на анализ, преди изобщо да получи насоки от екипа. Тогава ролята на ментора се променя - не да налага, а да показва перспектива.

Малки трикове зад голямата сцена

Един от най-работещите методи за менторство идва от собственото му затруднение. “Имаше моменти, в които обяснявам нещо, но не мога да го демонстрирам”, разказва Владо Михайлов. Така започва да снима всяка репетиция и да показва на участниците как изглеждат имитациите им отстрани. Прост, но ефективен подход, който променя начина, по който артистите виждат себе си на сцената. Искате ли да разберете как точно го използва Владо? Отговорът е в “Капките Podcast”.

Уроците от киното и срещата с големите

Още в началото на пътя си в киното Владо си дава ясна сметка къде се намира. “Като започнах да снимам, разбрах, че съм гола вода и трябва много сериозно да се заема, иначе киното ще ме изплюе”, казва той. Срещите с големи имена също оставят следа - като тази с Анди Гарсия, който сам кани екипа да се снима с него. “Това беше комплимент, че не сме му загубили времето”, спомня си Владо. И въпреки това признава, че не мечтае за холивудски живот - “Тези хора са на друго ниво и аз не им завиждам” - категоричен е той.

Балансът, който не се получава

Най-личната част от разговора идва, когато става дума за семейството. Владо говори открито за връзката със съпругата си и трудността да намери баланс. “Връзката ни не е толкова стабилна, колкото изглежда. Имаме си моменти и дълги периоди за преодоляване”, признава той. С три деца времето се разпределя трудно, а за самите тях често не остава. И въпреки това именно децата са най-големият му учител: “Те ме учат да бъда стабилната фигура, от която имат нужда”.

Какво наистина стои зад увереността на един ментор? Лесно ли е да казваш на другите как да бъдат на сцената, когато сам си минал през съмнения? И къде се къса балансът между успеха, семейството и онова вечно “нямам време”? Владо Михайлов говори честно за нещата, които рядко стигат до ефир, а отговорите ще чуете в новия епизод на „Капките Podcast“.

