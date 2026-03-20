Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти

Владо Михайлов за пътя от участник до ментор, уроците от киното, работата с утвърдени артисти и предизвикателството да балансира между сцената и семейството

20 март 2026, 12:53
П ътят на Владо Михайлов в любимото шоу за имитации “Като две капки вода” не приключва с победата - той просто сменя ролята си. В новия епизод на “Капките Podcast” той разказва как от участник се превръща в ментор, какво означава да водиш други артисти през сцената и защо понякога най-трудната роля е тази извън прожекторите.

От “няма да се случи” до “влизам в “Капките”

Историята му с Маги Халваджиян започва с… отказ. След като групата му не приема предложение за видеоклип, Владо е убеден, че това му затваря всякакви бъдещи врати. “Мислех си, че Маги никога повече няма да ме потърси”, признава той. Години по-късно обаче получава покана за “Като две капки вода“. Първият път не успява да се включи заради снимките на хитовия сериал “Братя”, но на следващата година сам звъни, за да попита дали предложението още е валидно - и така започва всичко. Какво се случва след този разговор? Чуйте в новия епизод на “Капките Podcast”.

Най-трудната роля - да водиш другите

Преходът от участник към ментор се оказва по-голямо предизвикателство, отколкото изглежда. “Нямах самочувствието да седя пред утвърдени артисти и да им казвам какво да правят”, признава Владо. И дава пример с участник в Сезона-Слънце - Иво Димчев е артист с огромен опит, който често вече е преминал през процеса на анализ, преди изобщо да получи насоки от екипа. Тогава ролята на ментора се променя - не да налага, а да показва перспектива.

Малки трикове зад голямата сцена

Един от най-работещите методи за менторство идва от собственото му затруднение. “Имаше моменти, в които обяснявам нещо, но не мога да го демонстрирам”, разказва Владо Михайлов. Така започва да снима всяка репетиция и да показва на участниците как изглеждат имитациите им отстрани. Прост, но ефективен подход, който променя начина, по който артистите виждат себе си на сцената. Искате ли да разберете как точно го използва Владо? Отговорът е в “Капките Podcast”.

Уроците от киното и срещата с големите

Още в началото на пътя си в киното Владо си дава ясна сметка къде се намира. “Като започнах да снимам, разбрах, че съм гола вода и трябва много сериозно да се заема, иначе киното ще ме изплюе”, казва той. Срещите с големи имена също оставят следа - като тази с Анди Гарсия, който сам кани екипа да се снима с него. “Това беше комплимент, че не сме му загубили времето”, спомня си Владо. И въпреки това признава, че не мечтае за холивудски живот - “Тези хора са на друго ниво и аз не им завиждам” - категоричен е той.

Балансът, който не се получава

Най-личната част от разговора идва, когато става дума за семейството. Владо говори открито за връзката със съпругата си и трудността да намери баланс. “Връзката ни не е толкова стабилна, колкото изглежда. Имаме си моменти и дълги периоди за преодоляване”, признава той. С три деца времето се разпределя трудно, а за самите тях често не остава. И въпреки това именно децата са най-големият му учител: “Те ме учат да бъда стабилната фигура, от която имат нужда”.

Какво наистина стои зад увереността на един ментор? Лесно ли е да казваш на другите как да бъдат на сцената, когато сам си минал през съмнения? И къде се къса балансът между успеха, семейството и онова вечно “нямам време”? Владо Михайлов говори честно за нещата, които рядко стигат до ефир, а отговорите ще чуете в новия епизод на „Капките Podcast“.

България Преди 9 минути

Скръб в Украйна: Отиде си патриарх Филарет, символът на църковната независимост

Свят Преди 12 минути

На 97-годишна възраст почина патриархът на Украйна Филарет. Тъжната вест съобщи митрополит Епифаний. Филарет ще остане в историята като ключова фигура за автокефалията на местната църква. Той прекара последните си дни в болница след влошено здраве

Свят Преди 1 час

Това ще бъдат контакти между представители на Киев и Вашингтон, заяви Дмитрий Песков

Любопитно Преди 1 час

Глобалният феномен Labubu става кинозвезда! Sony Pictures и Pop Mart обявиха филм под режисурата на Пол Кинг ("Уонка" и "Падингтън"). Аксесоарът, по който полудяха Риана и Лиса от Blackpink, ще оживее на екрана, за да превърне играчките в блокбъстър

Мистерията „Чарли Кърк“: Кой нареди спиране на разследването

Свят Преди 1 час

Бившият директор на Националния център за борба с тероризма Джо Кент заяви, че на неговия екип е било възпрепятствано да продължи разследването на убийството на консервативния активист Чарли Кърк, като твърди, че федерални агенции са му наредили да прекрати работата въпреки неразрешените въпроси около покушението

Важната визита на крал Чарлз III при Тръмп в САЩ все още не е потвърдена - проблеми застрашават кралското посещение

Свят Преди 1 час

Дългоочакваното посещение на крал Чарлз III в Белия дом през април виси на косъм. Докато Доналд Тръмп вече обяви пристигането на „страхотния монарх“, източници от двореца разкриват, че здравословното състояние на краля и шокиращият арест на принц Андрю за връзки с Епстийн могат да провалят историческата среща

Спиращи дъха битки в “The Floor” тази неделя

Любопитно Преди 1 час

Кой ще се доближи до наградата от 30 000 евро – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

България Преди 1 час

Влаковете разполагат с 333 места и развиват до 160 км/ч

Свят Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

На крачка от авиационна катастрофа: Пътническият самолет се разминал на едва 90 метра от товарната машина секунди преди кацане

Свят Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Гюров е в Брюксел за среща на върха на Европейския съюз

Технологии Преди 2 часа

Основателят на Facebook похарчи стотици милиони долари, за да преобразува компанията в Meta и да я посвети в създаването на виртуални светове (метавселена). Но видим напредък в тази сфера почти няма, а вместо това Зук е фокусиран изцяло върху AI

Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага

Свят Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Това заяви Трайчо Трайков относно решението на парламента, забраняващо му да променя структурата на дружества на БЕХ

България Преди 2 часа

Сигнал за инцидента е подаден от бабата на пострадалото момче

