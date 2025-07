Сбогом на "Принца на мрака": Хиляди изпращат Ози Озбърн по улиците на Бирмингам (СНИМКИ)

Х иляди разплакани фенове на Ози Озбърн изпълниха улиците на любимия му роден град Бирмингам за епично погребално шествие в чест на легендата от Black Sabbath. Вдовицата му Шарън се разплака пред цветята, поднесени в памет на Ози.

Иконата на хеви метъла, която почина миналата седмица на 76-годишна възраст, беше почетена с шествие през центъра на града. В поклонението се включиха близки, приятели и членове на семейството, включително съпругата му, които слязоха от кортежа на моста Black Sabbath.

SHARON LOOKS SO FRAGILE SHE’S LOST HER SOULMATE MY HEART BREAKS FOR HER, SENDING MY LOVE TO THE WHOLE OSBOURNE FAMILY TODAY 🦇🤘🏻💕 #OzzyOsbourne #RIPOzzy pic.twitter.com/4h4XbaViRE — Cerys Emily ♡ (@Cerys_Emily_x) July 30, 2025

Шарън и децата на двойката — Джак, Кели и Ейми — положиха цветя на мястото и направиха знака на мира, като благодариха на множеството събралите се. Семейството беше придружено от Луис — синът на Ози от първия му брак с Телма Райли.

Известни личности, верни почитатели и обичащи го съграждани се стекоха по улиците на родния му Бирмингам, за да му отдадат последна почит.

Легендарният „Принц на мрака“ бе почетен тържествено в града, където започва неговият път, дни след като семейството му, включително съпругата му Шарън, съобщи за смъртта му миналия вторник.

Ozzy Osbourne fans gather in Birmingham to say goodbye! pic.twitter.com/sCbFzPRzS3 — Rock Photography (@Photomusicrock) July 30, 2025

Емблематичният „Мост на Блек Сабат“ във втория по големина град на Англия беше покрит с цветя и тази сутрин временно затворен, за да даде възможност на близките му да го посетят. Малко преди 10:30 часа бариерите бяха премахнати. Погребалният кортеж започна по улица „Броуд“ в 13:00 часа.

Още от ранните часове тълпи от фенове се събираха, за да засвидетелстват своята любов и уважение към изпълнителя на вечни парчета като Paranoid и Sabbath Bloody Sabbath.

Хиляди заеха позиции не само около моста „Блек Сабат“, но и по целия маршрут в центъра на града, по който премина кортежът.

Катафалката с тялото на Озбърн пое по улица „Броуд“ към пейката, посветена на Black Sabbath, малко след 13:00 ч. Първоначално се очакваше процесията да премине през кръговото на „Файв Уейс“, но маршрутът бе променен към улица „Шийпкот“.

Членове на семейството наблюдаваха процесията, която беше съпроводена от жив оркестър – Bostin' Brass, носещо име на местен жаргон.

В дните преди събитието фенове оставяха цветя и трогателни послания край стенописа на Black Sabbath на улица „Навигация“, отдавайки почит към родения в квартал Астън хеви метъл идол.

Много хора се подписаха и в книгата за съболезнования, разположена в Музея и художествената галерия на Бирмингам, където в момента се провежда и изложбата „Ози Озбърн (1948–2025): Герой на работническата класа“.

Организацията на траурното шествие беше координирана между Общинския съвет на Бирмингам и семейството на Ози, което пое всички разходи.

Местните музиканти Алиша Гарднър-Трехо и Арън Диас също взеха участие, изпълнявайки парчета на Ози и Black Sabbath.

„Огромна чест е за мен да свиря днес тази музика“, сподели Алиша пред BBC News. „Израснах с песните на Ози – това е огромно за мен.“

Thousands of Ozzy Osbourne fans line the streets of Birmingham ahead of Black Sabbath star’s funeral procession https://t.co/sqkmI8mso9 pic.twitter.com/dKfkXhmud2 — New York Post (@nypost) July 30, 2025

Арън добави:

„Музиката на Ози и Black Sabbath въплъщава нещо дълбоко свързано с Бирмингам – има тежест, суровост, но и хумор, и скромност.“

Кметът на града Зафар Икбал също отдаде почит:

„Ози беше повече от музикална легенда – той беше син на Бирмингам.“

След като наскоро получи почетната титла „Свобода на града“ и участва в специалния концерт „Back to the Beginning“ на стадион „Вила Парк“, градът настоя да организира достойно обществено сбогуване преди частното семейно погребение.

„Знаем колко ще значи този момент за неговите фенове. Гордеем се, че сме домакини на това сбогуване тук, където всичко започна.“

Улица „Броуд“ бе затворена за движение от 7 сутринта. Автобуси и трамваи бяха отклонени, а оживената зона с барове ще отвори отново след края на събитието.

Озбърн и оригиналният състав на Black Sabbath – Терънс „Гийзър“ Бътлър, Тони Айоми и Бил Уорд – наскоро получиха „Свободата на града“ като признание за приноса си към Бирмингам.

Очаква се те да присъстват на възпоменанието, заедно с други знаменитости, сред които и сър Елтън Джон.

Сформирана през 1968 г., Black Sabbath се смята за пионер на хеви метъла.

Birmingham, the home of metal, to honor Ozzy Osbourne as his hearse makes way through city https://t.co/oofK84Z58p pic.twitter.com/V6OybvWRme — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) July 30, 2025

Ози, който по-късно имаше и успешна солова кариера, спечели нова генерация фенове с риалити шоуто „Семейство Озбърн“, където участва със съпругата си Шарън и децата си Кели и Джак.

След диагноза за болестта на Паркинсон през 2019 г., Озбърн направи последния си концерт на 5 юли на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам. Шоуто, в което участваха и Metallica, Anthrax и Guns N' Roses, събра над 42 000 души.

„Нямате представа как се чувствам – благодаря ви от дъното на сърцето си“, каза той в последната си реч.

На финала на концерта се появи надпис:

„Благодаря ви за всичко, вие сте невероятни. Бирмингам завинаги“, последван от фойерверки.

Ози, роден като Джон Майкъл Озбърн през 1948 г., напуска училище на 15, лежи в затвора за взлом и впоследствие намира спасение в музиката.

До 1970 г. Black Sabbath вече жъне успех в САЩ и Великобритания с дебютния си албум.

Ози напуска групата през 1978 г., развежда се с първата си съпруга Телма Мейфеър и по-късно се жени за Шарън, с която има три деца.

През 2001 г. шоуто „Семейство Озбърн“ го прави световноизвестен.

През 2011 г. той разказва пред The Times как си представя погребението си:

„Честно казано, не ме интересува какво ще свирят – може да е Джъстин Бийбър, Сюзън Бойл и We Are The Diddymen, ако това ги радва.“

„Искам да е празник, а не мрачно събитие. Искам шеги – може би звук от чукане по ковчега или видео, в което искам второ мнение за диагнозата ‘смърт’.“

„Няма място за оплакване на лошите моменти. Ние, рок звездите, сме късметлии – затова нека погребението бъде време за казване на едно голямо ‘Благодаря’.“