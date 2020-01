К ъм момента в списъка на ЮНЕСКО за Световното културно наследство фигурират 22 обекта от Иран. Всички те са застрашени от унижощение заради актуалната глобална политическа ситуация, пишат от "DW".

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ИРАН, КОЕТО ТРЪМП ЗАПЛАШИ

В началото на тази година американският президент Доналд Тръмп заплаши в Туитър, че е възможно да атакува 52 културни обекта в Иран, ако се стигне до война.

Това би се отразило катастрофално на културното и историческо наследство на човешката цивилизация.

В съответствие с богатата история на Иран, в държавата се намират едни от най-старите църкви в света, средновековни базари и гробници, дворцови градини, великолепни джамии и зороастрийски храмове.

В нашата галерия ви представяме някои културни обекти, които правят Иран една от най-впечатляващите туристически дестинации в цял свят.

Персеполис

These are the remains of magnificent Persepolis of Persia.



When will we stop killing people & destroying cities and cultural sites - due to ruthless leaders, hate, and greed?



Stop the heartbreaking destruction of history and humanity.#NoWarWithIran



pic.twitter.com/M7ZBtAXyEI — Kay 🌎🆘 (@KayKosmos) 6 януари 2020 г.

Персеполис е една от столиците на Персийската империя по времето на Ахеменидите. През 330 г. преди новата ера градът обаче е завладян от Александър Македонски и впоследствие унищожен от пожар. Днес останките от древната столица са една от най-завладяващите туристически дестинации.

Чога Занбил

Trump threatening to destroy Iran’s cultural sites is an evil war crime. Iran has 24 World Heritage sites including Persepolis, once the capital of the Achaemenid Empire, the Naqsh-e Jahan Square, and Chogha Zanbil, one of the few remaining ziggurats from the Mesopotamian empire. pic.twitter.com/luARdAeNK5 — Eugene Gu, MD (@eugenegu) 5 януари 2020 г.

Цар Унташ-Напириша, владетел на Елам, построява Чога Занбил през 13 век пр.н.е. В средата на града се намират руините на най-старата религиозна сграда в Иран. Кулата на храма е била висока 52 метра и е имала 5 етажа.

Пасаргад

This evening's Iranian (and World) cultural heritage site is Pasargadae, the capital of the Achaemenid Empire under Cyrus the Great. The final image is of a limestone tomb believed to be the tomb of Cyrus the Great. pic.twitter.com/isvzNyKw3V — Mary (@marykk196) 11 януари 2020 г.

Това е древна столица на Кир Велики от Ахеменидската династия, основана през 6 век пр. Хр. Днес останките от града са включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Там се намира и гробът на Кир Велики.

Останалите забележителности разгледайте в галерията:

