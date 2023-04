Високите VS ниските очаквания: Къде се крие ключът към щастието?

Н аскоро Финландия беше обявена за най-щастливата държава в света за шеста поредна година. Представени са редица теории, които обясняват защо тази страна продължава да заема челно място в класацията по щастие - от по-голямо равенство на доходите до време, прекарано сред природата. Но един финландски професор по социология обяснява позицията на страната с "културна ориентация, която поставя реалистични граници на очакванията за добър живот". Той смята, че финландците са щастливи, защото нямат прекалено високи очаквания.

Трябва ли всички ние да намалим очакванията си, за да бъдем по-щастливи? Очевидно е, че психологическите изследвания сочат обратното, се казва в анализ, публикуван в изданието „Science Alert”. Високите очаквания са важни, защото ни позволяват да мечтаем и да си създаваме цели, за които да работим. Чрез процес, наречен умствено противопоставяне, ние създаваме преценки за очакванията си за бъдещето и решаваме кои мечти са реалистични за осъществяване и кои трябва да изоставим.

Представете си, че живеете живот с много приятели около себе си. Ако седите сами вкъщи и мечтаете за това и се чувствате тъжни от реалността, в която сте самотни, мисловното противопоставяне ви помага да идентифицирате мечтата си, да предвидите потенциалните пречки, да планирате да предприемете действия за преодоляването им и да преследвате цел, която ще ви помогне да намерите приятели, например да се присъедините към клуб. Така че високите очаквания, когато са реалистични, могат да послужат като мотивация за промяна.

