Лорън Санчес блести с дръзка визия в Париж

Л орън Санчес привлече вниманието във вторник вечерта на 8 юли по време на вечер с приятелки в Париж, където бе забелязана в компанията на сестрите Брукс и Сара Джейн Нейдър.

55-годишната съпруга на Джеф Безос избра дръзка визия – червена кожена рокля с дълбоко деколте, съчетана с черни токчета, малка черна чанта и тъмни слънчеви очила.

Макар Безос да не бе сред присъстващите, новият ѝ брачен пръстен блестеше ярко, придружен от впечатляващи диамантени обеци.

Брукс, известна с моделската си кариера, се появи в прозрачно черно горнище и черен клин, завършени с черни сандали на ток. Сестра ѝ, Сара Джейн, заложи на по-класическа елегантност – дълга сатенена рокля в бяло и черно.

