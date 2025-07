Лорън Санчес показа дивата си страна в прозрачна рокля с животински принт (СНИМКИ)

Л орън Санчес прикова всички погледи, когато излезе на романтична вечеря със съпруга си Джеф Безос, само няколко седмици след пищната им тридневна сватба във Венеция.

Двойката изглеждаше влюбена до уши, докато вървяха ръка за ръка към ресторант Cherry в Сен Тропе. Лорън се открояваше в прозрачна рокля с леопардов принт, която перфектно подчертаваше стройната ѝ фигура. Тоалетът с гол гръб и тънки презрамки тип „спагети“ бе съчетан със стилни черни токчета, клъч в същия цвят и черна панделка в косата, завършващи ефектната ѝ визия.

Основателят на Amazon изглеждаше елегантен до нея, облечен в тъмносини панталони, синя поло риза и зелени кожени обувки.

Сватбата, която привлече световното внимание

Сватбата на 61-годишната актриса и бивш телевизионен журналист предизвика световен интерес, тъй като елитът на Холивуд се събра във Венеция, за да отбележи събитието.

Сред гостите бяха звезди като Ким Кардашиян, Опра Уинфри, Том Брейди, Леонардо ди Каприо и Сидни Суини. Музикалната програма включваше изпълнения на Ели Гулдинг и Ъшър. Светската личност Сара Фостър – дъщеря на композитора Дейвид Фостър – разкри в интервю за The World’s First Podcast, че въпреки мащаба на събитието, нито един от гостите не е подписал споразумение за поверителност (NDA).

Фостър сподели, че въпреки внушителния списък с гости, церемонията е била изключително интимна. „Няма нищо. Много е интересно как оптиката беше преувеличена – знаете, протестиращи… Просто не беше така. Всъщност усещането беше много интимно“, разказва тя.

Сватба с исторически мащаб

Първоначално двойката е планирала да се венчае в „Скуола Гранде дела Мизерикордия“ – историческа сграда от 16-ти век. Но след заплахи от протести около церемонията, сватбата е преместена в по-сигурна локация – Арсенала – бивш комплекс от корабостроителници с подсилени стени.

Сара Фостър допълва, че много от присъстващите са избрали да не бъдат снимани и отказва да разкрие кои точно. „Не мога. Това е толкова глупаво. Няма да го направя. Но е много интересно колко хора просто не искаха да бъдат снимани. Определено атмосферата беше уникална“, казва тя.

Рокля като от филм

За церемонията Лорън Санчес избра по поръчка изработена рокля от Dolce & Gabbana в стил „русалка“, с висока яка, дантелен корсет и финален щрих – тюлен воал.

55-годишната Санчес признава, че е черпила вдъхновение от булчинските рокли от 50-те години и по-специално от визията на София Лорен във филма „Houseboat“.

„Започнах с идеята за семпла, секси, модерна рокля, но стигнах до нещо, което създава момент. Сега съм различен човек отпреди пет години“, споделя тя в интервю за Vogue. „Разглеждах снимки на булки от 50-те и попаднах на София Лорен – позата ѝ, дантелата около врата ѝ – и си казах: ‘Това е. Това е роклята’.“

„Това е нещо различно от очакваното – дори от собствените ми очаквания – но е напълно в унисон с мен“, заключава Лорън.