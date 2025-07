Светлини, камера, ангели: Модното шоу на Victoria's Secret се завръща през 2025 г.!

М одното ревю на Victoria's Secret отново ще грее под прожекторите!

На 29 юли марката обяви, че емблематичното шоу ще се завърне и през 2025 г. Със закачлива публикация в социалните мрежи Victoria's Secret разпали вълнение сред своите фенове.

„Светлини, камера, ангели: Модното ревю на Victoria's Secret 2025 се завръща“, написа марката в Instagram, придружавайки текста с видеоклип, в който няколко модела потупват микрофон, сякаш приканват вниманието на публиката.

Видеото насърчава феновете да отворят приложението на Victoria's Secret за повече вътрешна информация, въпреки че към момента там могат да се намерят само материали от ревюто през 2024 г. Все пак, марката обещава скоро да разкрие още подробности!

Модното шоу се завърна през 2024 г. на 15 октомври в Ню Йорк, като представи както обичани „ангели“ от минали години, така и нови лица, които дефилираха на бляскавия подиум.

Сред завърналите се звезди бяха Тайра Банкс, Кандис Суанепул, Адриана Лима, Алесандра Амброзио, Жасмин Тукс, Тейлър Хил, както и сестрите Джиджи и Бела Хадид. Сред по-новите лица блеснаха Алекс Консани, Валентина Сампайо и дуетът майка-дъщеря Лила и Кейт Мос.

Музикалните изпълнения също не останаха по-назад – Шер, Лиса от BLACKPINK и Тайла излязоха на сцената, допринасяйки за още по-ефектно изживяване.

Lights, Camera, Angels: The Victoria's Secret Fashion Show Is Coming Back for 2025! https://t.co/MbSYO6yovJ