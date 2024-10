Неволите на един "ангел": Даутцен Крус заклещи обувката си на подиума на Victoria's Secret

Д аутцен Крус не се притесни от малката неизправност в гардероба си по време на модното шоу на Victoria's Secret 2024.

39-годишната Крус се справи със заклещването на токчето си като абсолютен професионалист, докато дефилираше по подиума. След като задната част на пеперуденото ѝ токче се закачи за пукнатина на сцената, тя направи крачка назад и издърпа обувката си, като при това изглеждаше безупречно.

remember when doutzen almost fall off because her heels got stuck on victoria secret stage😭 thankfully she got through it and still looks stunning🪽