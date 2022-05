За първи път: Мъж става ангел на Victoria's Secret

Д арън Барнет e най-новото попълнение в екипа на Victoria's Secret, съобщи изпълнителният директор Ейми Хоук, в свое официално изказване. Популярният бранд се развива и се стреми постоянно да налага тенденции, като част от тази стъпка е и добавянето на първи мъжки модел. Младият тийн идол е популярен със завладяващата си усмивка и чар и това определено е довело до запазено място сред редиците на красивите модели на Victoria's Secrets.

Освен това, Барнет е познат и от участието си в тийн комедийната продукция на Netflix - Never Have I Ever. Освен официалното изказване за приемането му в "най-красивия" екип, самият Барнет публикува в Instagram: "Повече от развълнуван съм да споделя тези нови модели, но съм и изключително благодарен, че мога да взема участие в кампания за психическо здраве.

Превръщането на Дарън Барнет в амбасадор на Victoria's Secret, е продиктуванo от цялостната линия на бранда през последните години, която е изместване на фокуса от традиционното им брандиране към по-приобщаващ и разнообразен имидж с по-широка привлекателност. Те се "сбогуваха" с перфектно изглеждащите модели и вече залагат на по-близки до обикновените жени такива.

Брандът ангажира за свои посланици популярни дами като индийската актриса Приянка Чопра, трансджендър модела и активистка Валентина Сампайо и футболистката Меган Рапиноу, което доказа готовността на Victoria’s Secret да скъса с модела на жена, считана за карикатура и символизирана от нейния прочут годишен парад на модели с ангелски крила.

Години наред, моделите на Victoria's Secrets бяха пример за съвършенство. Високи, слаби и изключително красиви, те владееха сърцата на мъжете по цял свят, а жените мечтаеха да изглеждат като тях.

Началото на промяната

Този утвърден модел обаче се разклати с появата на #Metoo и Time's Up. Върху компанията се изсипа порой от критики и обвинения в сексизъм и дискриминация, а бившият шеф и маркетингов директор на Victoria's Secret Ед Разек беше принуден да напусне бранда след думите си, че „във Victoria’s Secret няма и никога няма има място за закръглени или трансджендър модели". Както знаем, тези думи бяха развенчани със завръщането на популярното шоу през 2021 година, където взеха участие и присъстваха редица закръглени и трансджендър модели.

Друго неприемливо събитие от кухнята, сподели ангелът Бриджет Малкълм, която спря своето участие в шоуто на Victoria's Secret през 2017 година. Тя твърди, че е получила отказ да участва, защото вече не носела същия размер сутиен, както в предишните години. „Намерих сутиена на Victoria’s Secret, с който дефилирах през 2016 г., и той е размер 30А. Сега аз съм размер 34В, което е здравословното за мен“, обяснява Бриджет в социалната мрежа TikTok.

За щастие, с ерата на перфектните ангели на Victora's Secret е свършено и очакваме още много промени в синхрон с вече настъпилите през последните три години такива.