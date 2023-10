Вера Уанг: Вредната храна, водката и упоритата работа ме поддържат млада

В ера Уанг, която на 74-годишна възраст изглежда е открила извора на младостта, не се лишава от бърза храна или коктейл с водка.

"Ям McDonald's, абсолютно", казва модната дизайнерка ексклузивно на галавечерята на DKMS в Ню Йорк в четвъртък вечер.

"Поръчвам си го всеки ден, като две седмици карам на бургери, а след това променям".

Vera Wang says vodka, McDonald’s, Dunkin’ Donuts and ‘hard work’ keep her looking ageless at 74 https://t.co/Bqc6Q76pmW pic.twitter.com/wVXoH8cHLm

Но McDonald's не е единственото нездравословно удоволствие на Уанг; тя се храни и с Dunkin' Donuts.

"Харесвам поничките със сметанов пълнеж и захарно покритие", споделя тя. "Прилича на желирана поничка, но вътре има крем, ванилов крем. Харесвам и розовите с поръска."

През 2020 г. иконата на стила стана популярна с неостаряващия си външен вид, след като публикува свои снимки, на които тогава 70-годишната жена е с оранжев спортен сутиен и къси дънкови панталони.

Vera Wang, 74, says she orders McDonald's 'EVERY DAY' and reveals her secrets to a youthful appearance include DONUTS and VODKA https://t.co/ZCKm7XbOXm