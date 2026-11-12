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„Някои хора са толкова злобни“: Никола Пелц отговори на критиките за слабата си фигура

31-годишната актриса показа корема си след процедура за лице и предизвика вълна от критики, а Бруклин Бекъм за пореден път я защити яростно в социалните мрежи

12 ноември 2026, 11:31
„Някои хора са толкова злобни“: Никола Пелц отговори на критиките за слабата си фигура
Източник: Getty Images

А ктрисата Никола Пелц отговори на „злобните“ коментари по адрес на фигурата си, след като нейна нова публикация в Instagram предизвика вълна от озадачени реакции, съобщава Daily Mail.

В сряда 31-годишната съпруга на Бруклин Бекъм сподели кадър след хипербарна процедура за лице. Вместо обаче да акцентира върху кожата си, Пелц бе вдигнала горнището на лилавия си медицински екип, за да покаже плоския си корем.

Мнозина в коментарите определиха позата ѝ като „странна“, а един от потребителите попита: „Какво общо има показването на корема с процедура за лице?“

„Някои хора са наистина толкова злобни“

Никола не остана длъжна на критиците, които се фокусираха върху слабото ѝ телосложение. В отговор на фен, който написа: „Спрете да я засрамвате заради тялото ѝ. Вие всички да не би да сте перфектни?“, актрисата отвърна с емоджи на разбито сърце:

„Благодаря ти, някои хора наистина са толкова злобни. Вашите мили коментари означават много за мен – чета ги и вие сте прекрасни“.

Бруклин Бекъм: „Никога не коментирайте тялото на една жена“

Това не е първият път, в който теглото на Никола става обект на атаки, а съпругът ѝ Бруклин Бекъм (27 г.) наскоро реагира остро срещу т.нар. skinny-shamers (хора, критикуващи прекалената слабост).

В края на август под негово кулинарно видео потребител го нападна с думите: „Отговаряш ли на хората, които са притеснени колко болнаво изглежда жена ти? Нахрани я!“

Вбесен, Бруклин отсече: „Никога повече не говори за жена ми. Тя е абсолютно красива и никога не бива да коментирате тялото на една жена. Това е позорно“.

Малко по-късно той публикува и снимка, на която двамата с Никола се хранят взаимно с пица.

Любов в Ню Йорк въпреки семейните драми

Бруклин и Никола сключиха брак през 2022 г., а миналата година подновиха обетите си на фона на публичното напрежение между младия Бекъм и неговото семейство.

Въпреки че някои последователи определят брака им като „едностранен“, Бруклин не спира да демонстрира чувствата си. По-рано тази седмица той нарече съпругата си своя „абсолютен свят“ по време на общото им пътуване до Ню Йорк. Двойката сподели кадри от полета си в бизнес класа, разходки в градините на мегаполиса и вечерни излизания, а Никола обобщи преживяването с думите: „Нюйоркският миг изпълни сърцето ми“.

Източник: Daily Mail    
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