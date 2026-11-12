Сигнал за бомба на жп гара край френския град Кале

П олучен е сигнал за бомба на железопътна гара на френския град Кале, съобщи в социалната платформа Екс градската префектура.

Сигнал за бомба на жп гарата в Бургас, евакуираха пътници и служители

"Тече проверка за установяване на достоверността на сигнала", се казва в публикацията за ситуацията на гарата във Фретюн, на 10 километра от центъра на Кале.

"Възможно е това да окаже влияние върху железопътното движение в района", добавят властите.

Сигнал за бомба евакуира жп гарата в Антверпен

Гражданите се призовават да бъдат предпазливи. Информация ще бъде публикувана в профила на френските национални железници.