Сигнал за бомба на жп гара край френския град Кале

П олучен е сигнал за бомба на железопътна гара на френския град Кале, съобщи в социалната платформа Екс градската префектура.
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"Тече проверка за установяване на достоверността на сигнала", се казва в публикацията за ситуацията на гарата във Фретюн, на 10 километра от центъра на Кале.
"Възможно е това да окаже влияние върху железопътното движение в района", добавят властите.
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Гражданите се призовават да бъдат предпазливи. Информация ще бъде публикувана в профила на френските национални железници.