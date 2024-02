Вдовицата на Хю Хефнър с разкрития за живота си с основателя на Playboy

В довицата на Хю Хефнър, Кристъл Хефнър, твърди, че той искал само тя „да бъде красива и да мълчи“, по време на предварителен преглед от предстоящото ѝ участие в „Tamron Hall“ тази вечер.

Кристъл, която беше омъжена за основателя на Playboy от 2012 г. до смъртта му през 2017 г., продължи: „Той искаше да бъда безпомощна, да бъда малка, да имам изсветлена руса коса и да остана слаба и да имам големи изкуствени гърди.“

Тя също така твърди, че Хю „потупвал“ главата ѝ всеки път, когато нейните естествени тъмни корени се показвали, а веднъж ударил бедрото ѝ и предложил да отслабне, след като наддала малко на тегло.

„Това беше трудно“, споделя Кристал. „Този ​​очарователен мъж изведнъж се промени.“

Тя каза, че е била толкова притеснена той да бъде щастлив, че е „станала това, което той е искал“.

През януари тя издаде мемоарите си „Казвай само добри неща: Да оцелея в Playboy и да намеря себе си“ , в които разсъждава за времето си в емблематичното имение на Playboy.

„Нарича се „Казвай само добри неща“, защото имах разговор с Хеф и той ми каза: „След като си отида, когато ме няма, моля, казвай само добри неща за мен“, каза тя пред The ​​Post в юли 2023 г.

