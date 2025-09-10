Любопитно

Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"

След шестия сезон актрисата решава да не поднови договора си и напуска сериала през май 2015 г.

10 септември 2025, 10:59
Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"
Източник: Getty Images

Н ина Добрев откровено разказва за трудностите си по време на снимките на хитовия сериал „Дневниците на вампира“.

В новата книга на редакторката на Entertainment Weekly Саманта Хайфил – „Чувствах се епично: Историята на "Дневниците на вампира“ – 36-годишната актриса споделя, че е решила да напусне продукцията на CW заради разликата в заплащането спрямо своите колеги Пол Уесли и Иън Сомърхолдър.

„Беше малко сложна ситуация, защото договорът ми предвиждаше да играя само Елена, а аз в крайна сметка изигравах няколко различни персонажа, което удвои работното ми натоварване“, казва Добрев. Освен Елена Гилбърт, тя влезе и в образа на нейната двойничка Катрин Пиърс.

„Трябваше да съм на снимачната площадка двойно повече време и да запомня двойно повече реплики“, допълва тя. „Исках да играя Катрин, но исках и да получа справедливо възнаграждение – да съм равна на момчетата.“

Според книгата, въпреки че Добрев успяла да договори по-добро заплащане, тя пак е получавала по-малко от 43-годишния Уесли и 46-годишния Сомърхолдър.

Авторката твърди още, че студиото е инструктирало сценаристите да ограничат появите на Катрин, защото не желаело да плаща на Добрев за двете роли.

Embed from Getty Images

„Стана наистина нажежено“, спомня си съ-създателката Джули Плек. „Изрично ни обясниха, че на нас, сценаристите, не ни е позволено да включваме Катрин. Това никога не ми се е струвало правилно или честно.“

Добрев признава, че отказът на студиото да ѝ предложи равностойно възнаграждение я е наранил: „Те директно казаха, че няма да ме издигнат до нивото на момчетата. Това беше най-болезненото, защото чувствах, че влагам сърце, душа, кръв, пот и сълзи в този сериал. Имах усещането, че студиото не цени приноса ми и че за тях трудът ми няма значение.“

След шестия сезон актрисата решава да не поднови договора си и напуска сериала през май 2015 г.

„Когато дойде време да взема решението, не исках да си тръгвам, но още по-малко исках да остана там, където не бях оценена“, казва Добрев в книгата.

Тя се завръща за финалния епизод през март 2017 г., но самото завръщане е било изпълнено със затруднения.

„За мен беше изключително важно в края на шоуто да съм компенсирана справедливо и да бъда равна на колегите си мъже“, обяснява актрисата. По думите ѝ първоначалната оферта за хонорар била „пет пъти по-ниска“ от сумата, която е получавала, когато е напуснала. „Това беше единствената причина да се колебая дали да се върна. Трябваше да настоявам за равнопоставеност. Не ставаше въпрос за парите – а за принципа.“

Добрев разкрива, че първоначално е отказала предложението, но след намесата на Джули Плек – която е разговаряла лично с всички замесени страни – е било постигнато споразумение за нейното участие във финала.

„Чувствах се ужасно за феновете и исках историята да бъде завършена по най-добрия начин. Но беше сърцераздирателно, че творчеството страда заради липсата на няколко епизода, които Джули искаше“, признава Добрев.

Самата Плек споделя, че „седмици наред се е потила от притеснение“, че завръщането на актрисата може да пропадне.

„Много съм щастлива, че успяхме да го постигнем и че се върнах“, казва Добрев. „Исках да бъда част от последното сбогуване.“

Книгата „Чувствах се епично: Историята на "Дневниците на вампира“ вече е на пазара.

Нина Добрев Дневниците на вампира Разлика в заплащането Равнопоставеност Напускане на сериала Актьорски хонорари
Последвайте ни

По темата

Изчезна 9-годишно момиче в София, полицията я издирва

Изчезна 9-годишно момиче в София, полицията я издирва

Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Мистериозното руско „радио на съдния ден“ излъчи рядко съобщение

Мистериозното руско „радио на съдния ден“ излъчи рядко съобщение

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли котките да бъдат синоптици

Могат ли котките да бъдат синоптици

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

„Ще ви убия! Ще ви заколя!“: Повдигнаха обвинение на мъж, удрял майка си и заплашил да убие нея и съседката

България Преди 4 минути

Той демонстративно поставил пред тях брадва и нож

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 13 минути

Председателят на ЕК произнася дългоочакваната си реч за състоянието на ЕС в сряда сутринта в Европейския парламент в Страсбург

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

Свят Преди 54 минути

Катар осъди израелската атака, наричайки я „страхлива“ и „фрапантно нарушение на международното право“

Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 1 час

Гледайте новите епизоди на романтичното риалити в сряда и четвъртък от 22:00 ч. по NOVA

<p>Руските дронове над Полша: Иска ли Путин да разшири войната</p>

Украйна за руските дронове над Полша: Toва показва, че Путин иска да разшири войната

Свят Преди 1 час

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в страната, заяви, че въздушното му пространство е затворено заради "военни действия"

При случаите на домашно насилие: Прокуратурата ще действа по нов метод

При случаите на домашно насилие: Прокуратурата ще действа по нов метод

България Преди 1 час

Борислав Сарафов издаде указание за по-ефективна работа по преписки и дела

Haval H9

Haval H9 е микс от много на брой изненади (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Близо 5-метров офроудър на рама, 7 места, данъчен кредит, 7 режима за движение по различни терени, два блокируеми диференциала, но преди всички – впечатляващи материали и сглобка, не отстъпваща по нищо на европейското качество

Пожарът в Сакар планина се разраства

Пожарът в Сакар планина се разраства

България Преди 1 час

Освен пожарникарите, на терен са ангажирани и доброволци, и служители на горските стопанства

<p>Как Доналд Тръмп стана президент на Европа</p>

Politico: Как Доналд Тръмп стана президент на Европа

Свят Преди 1 час

Американският президент се представя като де факто лидер на Европейския съюз. Но греши ли?

Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?

Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?

Свят Преди 1 час

Наскоро в Пхенян се случи нещо доста необичайно

<p>Предаването на Меган Маркъл е &quot;проблем&quot; за бранда ѝ</p>

Newsweek: Предаването на Меган Маркъл е "проблем" за бранда ѝ As Ever

Любопитно Преди 1 час

"Този втори сезон е пропусната възможност, която можеше да бъде превърната в разширена реклама, ако бяха постъпили правилно."

<p>Съседът и съпругата на ст. комисар Кожухаров проговориха за побоя&nbsp;</p>

Конфликтът в Русе: Съседът и съпругата на ст. комисар Кожухаров проговориха за побоя

България Преди 1 час

"Викаше се и се псуваше, но кой откъде е викал – нямам представа", каза съпругата му Диана Петрова

Запаленият парламент на Непал

Ужас в Непал: Запалиха парламента, жената на бивш премиер изгоря жива в дома си

Свят Преди 1 час

Правителствени сгради и домове на политически лидери бяха атакувани в цялата страна

Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: Вижда се, че скоростта на автомобила е превишена

Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: Вижда се, че скоростта на автомобила е превишена

България Преди 1 час

Филип Попов коментира изтеклото видео с побоя над старши комисар Николай Кожухаров

Франция под напрежение: Новият премиер влиза в длъжност сред национални протести

Франция под напрежение: Новият премиер влиза в длъжност сред национални протести

Свят Преди 2 часа

80 000 полицаи ще бъдат разположени в страната, за да предотвратят опити за блокиране на важни инфраструктури

Разкриха ферма за криптовалута в мазето на Община Горна Оряховица

Разкриха ферма за криптовалута в мазето на Община Горна Оряховица

България Преди 2 часа

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване

Всичко от днес

От мрежата

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Нови разкрития: Проговори съпругът на „прелюбодейката от Coldplay“

Edna.bg

"С обич: Па" – Неочакваната връзка между Даяна и принц Филип

Edna.bg

Тарторите скочили заради Илия Груев

Gong.bg

България, Лихтенщайн и Андора единствени без гол в Европа

Gong.bg

Урсула фон дер Лайен изнася реч за състоянието на Съюза пред Европарламента (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена

Nova.bg