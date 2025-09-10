Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"

Н ина Добрев откровено разказва за трудностите си по време на снимките на хитовия сериал „Дневниците на вампира“.

В новата книга на редакторката на Entertainment Weekly Саманта Хайфил – „Чувствах се епично: Историята на "Дневниците на вампира“ – 36-годишната актриса споделя, че е решила да напусне продукцията на CW заради разликата в заплащането спрямо своите колеги Пол Уесли и Иън Сомърхолдър.

„Беше малко сложна ситуация, защото договорът ми предвиждаше да играя само Елена, а аз в крайна сметка изигравах няколко различни персонажа, което удвои работното ми натоварване“, казва Добрев. Освен Елена Гилбърт, тя влезе и в образа на нейната двойничка Катрин Пиърс.

„Трябваше да съм на снимачната площадка двойно повече време и да запомня двойно повече реплики“, допълва тя. „Исках да играя Катрин, но исках и да получа справедливо възнаграждение – да съм равна на момчетата.“

Според книгата, въпреки че Добрев успяла да договори по-добро заплащане, тя пак е получавала по-малко от 43-годишния Уесли и 46-годишния Сомърхолдър.

Авторката твърди още, че студиото е инструктирало сценаристите да ограничат появите на Катрин, защото не желаело да плаща на Добрев за двете роли.

„Стана наистина нажежено“, спомня си съ-създателката Джули Плек. „Изрично ни обясниха, че на нас, сценаристите, не ни е позволено да включваме Катрин. Това никога не ми се е струвало правилно или честно.“

Добрев признава, че отказът на студиото да ѝ предложи равностойно възнаграждение я е наранил: „Те директно казаха, че няма да ме издигнат до нивото на момчетата. Това беше най-болезненото, защото чувствах, че влагам сърце, душа, кръв, пот и сълзи в този сериал. Имах усещането, че студиото не цени приноса ми и че за тях трудът ми няма значение.“

След шестия сезон актрисата решава да не поднови договора си и напуска сериала през май 2015 г.

„Когато дойде време да взема решението, не исках да си тръгвам, но още по-малко исках да остана там, където не бях оценена“, казва Добрев в книгата.

Тя се завръща за финалния епизод през март 2017 г., но самото завръщане е било изпълнено със затруднения.

„За мен беше изключително важно в края на шоуто да съм компенсирана справедливо и да бъда равна на колегите си мъже“, обяснява актрисата. По думите ѝ първоначалната оферта за хонорар била „пет пъти по-ниска“ от сумата, която е получавала, когато е напуснала. „Това беше единствената причина да се колебая дали да се върна. Трябваше да настоявам за равнопоставеност. Не ставаше въпрос за парите – а за принципа.“

Добрев разкрива, че първоначално е отказала предложението, но след намесата на Джули Плек – която е разговаряла лично с всички замесени страни – е било постигнато споразумение за нейното участие във финала.

„Чувствах се ужасно за феновете и исках историята да бъде завършена по най-добрия начин. Но беше сърцераздирателно, че творчеството страда заради липсата на няколко епизода, които Джули искаше“, признава Добрев.

Самата Плек споделя, че „седмици наред се е потила от притеснение“, че завръщането на актрисата може да пропадне.

„Много съм щастлива, че успяхме да го постигнем и че се върнах“, казва Добрев. „Исках да бъда част от последното сбогуване.“

Книгата „Чувствах се епично: Историята на "Дневниците на вампира“ вече е на пазара.