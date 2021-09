В Швеция отказаха на родители да кръстят детето си Владимир Путин

В Швеция властите отхвърлиха искането на съпрузи да кръстят сина си Владимир Путин, съобщава "Дагенс Нихетер".

Родителите трябва да съобщят имената на новородените на шведската данъчна агенция. Семейна двойка от град Лахолм в южната част на страната наистина искала да кръсти детето на Владимир Путин, но ведомството не го позволи.

Sweden has banned a couple from naming their newborn 'Vladimir Putin', but Sweden has 17 people with "Stalin" as a first name, 24 with "Mao", and 46 with "Lenin". https://t.co/3bzVCN3Opi