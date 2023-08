В близост до смъртоносните пожари: Парис Хилтън заведе сина си на почивка в Мауи

П арис Хилтън и съпругът ѝ Картър Рийм са обект на критики заради почивката си в Мауи – в близост до смъртоносните горски пожари, които опустошиха острова.

Хилтън и Реум бяха заснети на снимки да се целуват в океана, без да се интересуват от това, че повече от 95 души са обявени за мъртви, а около 1000 все още са в неизвестност.

