Ура! Големите панди вече не са застрашен вид

Г олемите панди вече не са застрашен вид, но все още са уязвими, съобщиха китайските власти, цитирани от BBC.

Видът вече не е застрашен, защото броят на екземплярите от него в дивата природа е достигнал 1800.

Експерти уточняват, че страната е успяла да спаси популярното животно чрез дългосрочни усилия за консервация, включително и с разширяване на хабитата.

Giant pandas no longer endangered but still vulnerable, says China https://t.co/fu0bZgHuNA

Китай възприема пандите като национално богатство и често дава панди под наем на други страни в рамките на дипломатически инициативи.

Последната промяна в класификацията "отразява подобрените условия на живот и усилията на Китай да опази техния хабитат", каза Цуй Шухун, ръководител на отдела по опазване на природата в китайското министерство на екологията и околната среда.

Международният съюз за опазване на природата вече премахна пандата от списъка на застрашените видове и я определи като "уязвим" вид през 2016 г.

The Chinese government has downgraded giant #pandas from an "endangered" species to "vulnerable," as their number in the wild has reached 1,800. https://t.co/F7kDFaOwDa pic.twitter.com/ONWTqzh2d2