Гигантски „пирамидални дюни“ в пустинята Сахара, видени от Космоса

П огледнат от Космоса, западният край на пустинята Сахара изглежда като друг свят. Изобилието от червен пясък се превръща в море от дюни, които се вълнуват от вятъра, без да се влияят от листа и други земни препятствия.

Астронавт на борда на Международната космическа станция направи тази снимка, докато се намираше в орбита над югоизточна част на Мароко, недалеч от границата с Алжир.

Красивата снимка, споделена наскоро от Обсерваторията на Земята на НАСА, улавя района, наречен Ерг Хеби - пясъчно море, което заема площ от 18 на 9 км в Северна Африка.

Gigantic "Pyramid Dunes" Of The Sahara Desert Seen From Spacehttps://t.co/E4zhfEZWXw