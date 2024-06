Харолд Холт: Премиерът, който изчезна безследно

В една гореща и влажна неделна сутрин през декември 1967 г. австралийският министър-председател Харолд Холт влиза във водите на плажа Чевиот във Виктория.

Никога повече не го видяха.

Какво привлича Холт към океана в онази съдбовна неделя? Обикновен случай на удавяне ли отнема живота на Холт или има по-тъмни сили в играта?

Като листо

Океанът е взел безброй жертви и е предизвикал безброй мистерии, включително куп изчезвания, свързани с Бермудския триъгълник и скандалната енигма на остров Фланън. Въпреки това наистина е рядкост световен лидер да се поддаде на неговата страхотна сила.

Когато Харолд Холт и четиримата му спътници правят рутинна спирка на плажа Чевиот, за да се отпуснат, да се насладят на плуване в морето и да събудят апетита си преди обяд, те едва ли очакват какво ще последва след само няколко часа.

В края на краищата това е дейност, която групата е предприемала много пъти преди. По думите на самия Холт той познава тези води „като дланта си“.

Това са сред последните думи, изречени от 17-ия министър-председател на Австралия.

Алън Стюарт, единственият друг член на групата, който придружи Холт във водата, бързо осъзнава, че подводното течение е твърде силно за него и се отправя към брега.

„Беше твърде трудно за мен и можех да усетя страшно течение“, каза той по-късно.

Докато вълните влачат Холт все по-далеч от безопасността, приятелите му могат само да наблюдават с ужас. „Беше като паднало листо“, разказа Марджъри Гилеспи, съседка на Холт, с която по-късно се разкри, че той е имал връзка.

„Толкова бързо и окончателно“, сподели тя.

Изчезна безследно

В рамките на един час след изчезването на Холт, най-голямата операция по издирване в Австралия е в ход. Хеликоптери кръжат над района, водолази изследват дълбините на океана и почти 200 души персонал правят всичко възможно да претърсят бреговата линия.

Въпреки това усилията им са напразни и Холт никога повече не е видян или чут.

Разбира се, фактът, че такава високопоставена фигура може да изчезне безследно, предизвика множество конспиративни теории.

