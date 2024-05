Мистериозно изчезна доведеният баща на принцеса Татяна

Д оведеният баща на принцеса Татяна от Гърция и Дания изчезна мистериозно посред нощ в Малибу, Калифорния.

За последен път 53-годишният Атилио Брилембур е видян около 1 ч. през нощта в ранните часове на събота в блок 6000 на Мърфи Уей, квартал с луксозни къщи и имения близо до водопада Ескондидо.

Твърди се, че е бил облечен със синя риза, сиви панталони, но без обувки.

Районът, в който е изчезнал има стръмни склонове и без улично осветление през нощта.

Подробности относно обстоятелствата на изчезването му не са разкрити.

Брилембърг е описан като бял мъж, висок 1.78 м, тежащ 75 килограма, със сива коса, зелени очи и татуировка на горната част на бедрото.

Има опасения за благосъстоянието на г-н Брилембърг - се казва в доклада на шерифството за изчезнал човек.

Брилембург е доведения баща на принцеса Татяна, 43-годишен член на гръцкото и датското кралско семейство, която е родена във Венецуела.

Той някога е бил женен за майката на Татяна, Мари-Бланш Брилембург, но се знае, че двойката се е разделила.

Бащата на Татяна, Ладислав Владимир Блатник, умира, когато тя е дете.

От полицията в Лос Анджелис твърдят, че Брилембур вече не поддържа връзки със семейството.

Принцеса Татяна, чието пълно име е Татяна Блатник, е известна като предприемач, автор и филантроп.

