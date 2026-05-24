Любопитно

Учените откриха златния навик за сън на дълголетниците – и не е това, което мислите

Ново мащабно проучване на белгийски учени разби мита, че броят часове в леглото е най-важен за здравето ни. Оказва се, че тялото е много по-чувствително към редовния график, а уикендите до обяд всъщност ни докарват вреден „социален джетлаг“

24 май 2026, 07:25
Учените откриха златния навик за сън на дълголетниците – и не е това, което мислите
Източник: iStock

М ного хора са свикнали да оценяват качеството на почивката си единствено по броя на часовете, прекарани в сън. Кратка нощ в средата на седмицата, дълго успиване в събота – и си мислим, че балансът е възстановен. Ново, мащабно проучване на белгийски учени, публикувано в списание Sleep Medicine Reviews, обаче доказва, че телата ни са много по-чувствителни към регулярността на съня, отколкото към неговата продължителност. Ключовата „котва“ за здравето се оказва не точният час на лягане, а постоянният график.

Източник: iStock/Getty Images
  • Циркадният ритъм и „социалният джетлаг“

Екип, ръководен от д-р Александрос Калканис от Католическия университет в Льовен (Белгия), анализира данните от 59 проучвания.

Резултатите показват, че постоянните часове на лягане и събуждане всеки ден са в пряка зависимост с по-доброто психическо и физическо здраве. Този ефект е напълно независим от общия брой часове сън.

Учените обясняват това с действието на циркадните ритми. Когато сутрешната светлина достигне ретината по едно и също време, тя изпраща сигнал до малък сноп от клетки в мозъка, които контролират „вътрешния график“ на тялото – хормоните, телесната температура и метаболизма. Изместването на времето за събуждане с два часа през уикенда създава ефект, който изследователите наричат „социален джетлаг“. В този случай тялото изпада в състояние на хаос, опитвайки се да се адаптира към постоянно променящия се режим.

Източник: iStock/Getty Images
  • Цената на хаоса: Депресия и сърдечни заболявания

Научният обзор свързва нередовния сън с цял спектър от здравословни проблеми:

  • Психично здраве: Хората със стабилен график имат 38% по-нисък риск от развитие на депресия в сравнение с тези, чийто режим на сън е непредвидим.
  • Метаболизъм: Нередовният сън води до повишен индекс на телесната маса (ИТМ) и затруднява регулирането на нивата на кръвната захар.
  • Сърце: „Плаващият“ график е свързан с повишено кръвно налягане и по-голям брой сърдечно-съдови кризи.

Освен това проучване сред 60 000 възрастни във Великобритания установи, че високият „индекс на регулярност на съня“ намалява риска от преждевременна смърт по каквато и да е причина с 30%. Този показател се оказва дори по-важен фактор за прогнозиране на дълголетието от общата продължителност на съня.

Как да „хакнете“ биологичния си часовник: Лесни трикове за непрекъснат сън
6 снимки
Двойка пие вино пред камина
дете момиче легло мобилен телефон
спалня интериор
прегаряне стрес
  • Как да закрепим „сутрешната котва“?

Спането до обяд в събота след тежък петък изобщо не ви помага да се възстановите, а по-скоро разбива вътрешните настройки на организма.

Ето и препоръките на изследователите:

  • Спазвайте 60-минутен прозорец: Допустимото отклонение от часа ви на събуждане през делничните дни не трябва да надвишава един час през уикенда. Разлика от два или повече часа вече крие сериозни рискове за здравето.
  • Лягайте си по-рано, вместо да се събуждате по-късно: Ако трябва да наваксате изгубения сън, по-добре е да си легнете по-рано вечерта, но да запазите обичайния си час за ставане сутрин.
  • Търсете светлината: Опитайте се да хванете първите слънчеви лъчи в рамките на един час след събуждане – това помага за прецизното настройване на биологичния ви ритъм.

Дълго време формулата „7-9 часа сън“ се смяташе за златен стандарт. Сега лекарите и експертите по обществено здраве настояват за добавянето на второ задължително правило: „по едно и също време всеки ден“.

Източник: www.rambler.ru    
регулярност на съня циркаден ритъм социален джетлаг влияние на съня върху здравето график на съня нередовен сън
Последвайте ни

По темата

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

24 май: Подписът, който роди Ангела на смъртта

24 май: Подписът, който роди Ангела на смъртта

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Никола Цолов стартира втори в основното състезание в Канада

Никола Цолов стартира втори в основното състезание в Канада

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 1 ден
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 1 ден
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 1 ден
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българска следа в Кан: Филм, заснет у нас и с български актьори, спечели голяма награда

Българска следа в Кан: Филм, заснет у нас и с български актьори, спечели голяма награда

Любопитно Преди 11 минути

Лентата е международна копродукция между Германия, България, Франция и Австрия

Стрелба край Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Стрелба край Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента

<p>Издирват 55-годишен мъж в Севлиево</p>

След тежката метеорологична обстановка: Издирват 55-годишен мъж в Севлиево

Свят Преди 10 часа

Полиция и доброволци претърсват района на местността Чакала

Инциденти в Белград след протест срещу Вучич

Инциденти в Белград след протест срещу Вучич

Свят Преди 11 часа

Напрежението около лагера на президентските привърженици ескалира след края на демонстрацията.

Мъж отвлече жена и едногодишно дете от кризисен център в Пловдив

Мъж отвлече жена и едногодишно дете от кризисен център в Пловдив

България Преди 11 часа

29-годишният обвиняем е задържан на ГКПП „Калотина“ след издирване

Френска двойка е задържана в Португалия за изоставяне на деца

Френска двойка е задържана в Португалия за изоставяне на деца

Свят Преди 11 часа

Децата са настанени в приемно семейство

Тръмп: Преговарящите са по-близо до сделка за Иран

Тръмп: Преговарящите са по-близо до сделка за Иран

България Преди 12 часа

"Ще подпиша споразумение само когато постигнем всичко, което искаме", изтъкна Тръмп

Каква е актуалната обстановка с наводненията в България

Каква е актуалната обстановка с наводненията в България

България Преди 12 часа

Властите предупреждават, че ситуацията е динамична, но в част от засегнатите райони постепенно започва да се стабилизира

Кабинетът "Радев" планира да изтегли дълг от 3.8 млрд. евро

Кабинетът "Радев" планира да изтегли дълг от 3.8 млрд. евро

България Преди 13 часа

Тези средства ще се използват за покриване на бюджетния дефицит и за рефинансиране на разходи по ПВУ

<p>Рубио:&nbsp;Постигнат е напредък с Иран</p>

Рубио: Постигнат е напредък с Иран

Свят Преди 13 часа

Според Техеран преговорите за Ормузкия проток трябва да се водят с граничещите страни, а не със САЩ

<p>Париж: Итамар Бен-Гвир е персона нон грата във Франция</p>

Париж: Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир е персона нон грата във Франция

Свят Преди 13 часа

"Смятано от днес, Итамар Бен-Гвир няма право да стъпва на френска територия", написа Баро в социалната платформа Екс

Георги Колевичин изкачи Еверест - най-високия връх на планетата

Георги Колевичин изкачи Еверест - най-високия връх на планетата

България Преди 14 часа

Алпинистът от Разлог добави още едно историческо постижение към впечатляващата си серия в Хималаите

Земетресение разтърси Албания

Земетресение разтърси Албания

Свят Преди 14 часа

Епицентърът му е бил в село Траш, на 22 километра югозападно от града

<p>Най-дългият слънчев &nbsp;радиовзрив&nbsp;в историята обърква НАСА</p>

Учени наблюдават рекорден 19-дневен слънчев радиовзрив

Любопитно Преди 14 часа

Експерти обясняват причините за продължителната слънчева активност

<p>Потоп в части от България: Бедствено положение, евакуации и десетки наводнени домове (ОБЗОР)</p>

Потоп в части от България: Бедствено положение в няколко области, евакуации и десетки наводнени домове

България Преди 15 часа

Проливните дъждове заляха Габровско, Ловешко и Великотърновско, реки излязоха от коритата си, хора бяха евакуирани, а институциите и доброволци работят денонощно по овладяване на щетите

Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Свят Преди 15 часа

Един младеж загина, а друг беше спасен с хеликоптер

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Голям празник е! Денят, в който казваме „благодаря“ на учителите

Edna.bg

Дневен хороскоп за 24 май, неделя

Edna.bg

Пеп Гуардиола за напускането на Ман Сити: Заслужавам почивка

Gong.bg

Кулминация, сълзи и европейски битки в последния ден от Висшата лига

Gong.bg

Продължава бедственото положение във Велико Търново и Габрово, предстои оценка на щетите

Nova.bg

Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Nova.bg