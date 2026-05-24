Учените откриха златния навик за сън на дълголетниците – и не е това, което мислите

М ного хора са свикнали да оценяват качеството на почивката си единствено по броя на часовете, прекарани в сън. Кратка нощ в средата на седмицата, дълго успиване в събота – и си мислим, че балансът е възстановен. Ново, мащабно проучване на белгийски учени, публикувано в списание Sleep Medicine Reviews, обаче доказва, че телата ни са много по-чувствителни към регулярността на съня, отколкото към неговата продължителност. Ключовата „котва“ за здравето се оказва не точният час на лягане, а постоянният график.
- Циркадният ритъм и „социалният джетлаг“
Екип, ръководен от д-р Александрос Калканис от Католическия университет в Льовен (Белгия), анализира данните от 59 проучвания.
Резултатите показват, че постоянните часове на лягане и събуждане всеки ден са в пряка зависимост с по-доброто психическо и физическо здраве. Този ефект е напълно независим от общия брой часове сън.
Учените обясняват това с действието на циркадните ритми. Когато сутрешната светлина достигне ретината по едно и също време, тя изпраща сигнал до малък сноп от клетки в мозъка, които контролират „вътрешния график“ на тялото – хормоните, телесната температура и метаболизма. Изместването на времето за събуждане с два часа през уикенда създава ефект, който изследователите наричат „социален джетлаг“. В този случай тялото изпада в състояние на хаос, опитвайки се да се адаптира към постоянно променящия се режим.
- Цената на хаоса: Депресия и сърдечни заболявания
Научният обзор свързва нередовния сън с цял спектър от здравословни проблеми:
- Психично здраве: Хората със стабилен график имат 38% по-нисък риск от развитие на депресия в сравнение с тези, чийто режим на сън е непредвидим.
- Метаболизъм: Нередовният сън води до повишен индекс на телесната маса (ИТМ) и затруднява регулирането на нивата на кръвната захар.
- Сърце: „Плаващият“ график е свързан с повишено кръвно налягане и по-голям брой сърдечно-съдови кризи.
Освен това проучване сред 60 000 възрастни във Великобритания установи, че високият „индекс на регулярност на съня“ намалява риска от преждевременна смърт по каквато и да е причина с 30%. Този показател се оказва дори по-важен фактор за прогнозиране на дълголетието от общата продължителност на съня.
- Как да закрепим „сутрешната котва“?
Спането до обяд в събота след тежък петък изобщо не ви помага да се възстановите, а по-скоро разбива вътрешните настройки на организма.
Ето и препоръките на изследователите:
- Спазвайте 60-минутен прозорец: Допустимото отклонение от часа ви на събуждане през делничните дни не трябва да надвишава един час през уикенда. Разлика от два или повече часа вече крие сериозни рискове за здравето.
- Лягайте си по-рано, вместо да се събуждате по-късно: Ако трябва да наваксате изгубения сън, по-добре е да си легнете по-рано вечерта, но да запазите обичайния си час за ставане сутрин.
- Търсете светлината: Опитайте се да хванете първите слънчеви лъчи в рамките на един час след събуждане – това помага за прецизното настройване на биологичния ви ритъм.
Дълго време формулата „7-9 часа сън“ се смяташе за златен стандарт. Сега лекарите и експертите по обществено здраве настояват за добавянето на второ задължително правило: „по едно и също време всеки ден“.