Учените откриха златния навик за сън на дълголетниците – и не е това, което мислите

М ного хора са свикнали да оценяват качеството на почивката си единствено по броя на часовете, прекарани в сън. Кратка нощ в средата на седмицата, дълго успиване в събота – и си мислим, че балансът е възстановен. Ново, мащабно проучване на белгийски учени, публикувано в списание Sleep Medicine Reviews, обаче доказва, че телата ни са много по-чувствителни към регулярността на съня, отколкото към неговата продължителност. Ключовата „котва“ за здравето се оказва не точният час на лягане, а постоянният график.

Циркадният ритъм и „социалният джетлаг“

Екип, ръководен от д-р Александрос Калканис от Католическия университет в Льовен (Белгия), анализира данните от 59 проучвания.

Резултатите показват, че постоянните часове на лягане и събуждане всеки ден са в пряка зависимост с по-доброто психическо и физическо здраве. Този ефект е напълно независим от общия брой часове сън.

Учените обясняват това с действието на циркадните ритми. Когато сутрешната светлина достигне ретината по едно и също време, тя изпраща сигнал до малък сноп от клетки в мозъка, които контролират „вътрешния график“ на тялото – хормоните, телесната температура и метаболизма. Изместването на времето за събуждане с два часа през уикенда създава ефект, който изследователите наричат „социален джетлаг“. В този случай тялото изпада в състояние на хаос, опитвайки се да се адаптира към постоянно променящия се режим.

Цената на хаоса: Депресия и сърдечни заболявания

Научният обзор свързва нередовния сън с цял спектър от здравословни проблеми:

Психично здраве: Хората със стабилен график имат 38% по-нисък риск от развитие на депресия в сравнение с тези, чийто режим на сън е непредвидим.

Метаболизъм : Нередовният сън води до повишен индекс на телесната маса (ИТМ) и затруднява регулирането на нивата на кръвната захар.

Сърце: „Плаващият" график е свързан с повишено кръвно налягане и по-голям брой сърдечно-съдови кризи.

Освен това проучване сред 60 000 възрастни във Великобритания установи, че високият „индекс на регулярност на съня“ намалява риска от преждевременна смърт по каквато и да е причина с 30%. Този показател се оказва дори по-важен фактор за прогнозиране на дълголетието от общата продължителност на съня.

Как да закрепим „сутрешната котва“?

Спането до обяд в събота след тежък петък изобщо не ви помага да се възстановите, а по-скоро разбива вътрешните настройки на организма.

Ето и препоръките на изследователите:

Спазвайте 60-минутен прозорец : Допустимото отклонение от часа ви на събуждане през делничните дни не трябва да надвишава един час през уикенда. Разлика от два или повече часа вече крие сериозни рискове за здравето.

Лягайте си по-рано, вместо да се събуждате по-късно: Ако трябва да наваксате изгубения сън, по-добре е да си легнете по-рано вечерта, но да запазите обичайния си час за ставане сутрин.

Търсете светлината: Опитайте се да хванете първите слънчеви лъчи в рамките на един час след събуждане – това помага за прецизното настройване на биологичния ви ритъм.

Дълго време формулата „7-9 часа сън“ се смяташе за златен стандарт. Сега лекарите и експертите по обществено здраве настояват за добавянето на второ задължително правило: „по едно и също време всеки ден“.