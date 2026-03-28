Любопитно

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Досега няма доказателства, че мултивитамините могат значително да удължат живота

28 март 2026, 14:10
Източник: iStock

М ного хора приемат витамини хаотично, надявайки се, че някои добавки могат да удължат живота.

Украинският професор и диетолог Олех Швец във Facebook разкрива дали това наистина е вярно.

Проучване, което променя възгледа ни за хранителните добавки

Нови научни данни предоставят сериозни доказателства за ползите от мултивитаминно-минералните комплекси. Въпреки че милиони хора по света приемат тези добавки ежедневно, науката отдавна е скептична.

В мащабното проучване COSMOS учените анализирали как дневният прием на мултивитамини влияе върху биологичната възраст на човек. Тя била измерена с помощта на така наречените епигенетични часовници - съвременни биомаркери, които оценяват процесите на стареене на ниво ДНК.

Как е проведено проучването

Над 21 000 възрастни хора са участвали в проекта. Някои участници са получавали ежедневно мултивитаминно-минерален комплекс, докато други са получавали екстракт от какао или плацебо.

Учените анализираха промените в метилирането на ДНК – процес, пряко свързан със стареенето. Специално внимание беше обърнато на ключови епигенетични часовници, които предсказват риска от заболяване и продължителността на живота.

Какви резултати бяха открити

Оказа се, че редовната употреба на мултивитамини може да забави биологичното стареене. По-конкретно, два важни маркера намаляват с приблизително 1,4–2,6 месеца годишно.

Най-голям ефект е наблюдаван при хора с ускорено стареене, където промените са били по-забележими. В същото време, екстрактът от какао не е показал ефект върху тези процеси.

Хранителните вещества играят решаваща роля

Проучването също така показа, че хранителните дефицити са свързани с по-бързо стареене. За разлика от това, по-високите нива на елементи като фолат, лутеин и витамини B12 и D са свързани с по-бавни промени, свързани с възрастта.

Резултатите от други проучвания подкрепят тези открития. Например, приемът на Омега-3 може също да повлияе положително на епигенетичните процеси.

Това означава ли извор на младост?

Въпреки окуражаващите резултати, учените призовават за предпазливост. В момента няма доказателства, че мултивитамините могат значително да удължат живота.

Експертите подчертават, че основата на здравословното остаряване остава балансираното хранене, физическата активност, качественият сън и избягването на вредни навици.

Източник: rbc.ua    
