Рекорд в София: Граждани предадоха над 15 тона мебели, гуми и техника за рециклиране за часове

„Второто есенно издание на поп-ъп площадките „МаГаТа фест“ в район „Подуяне“ отбеляза рекорден резултат от създаването на инициативата досега – заедно със софиянци събрахме близо 16 тона (15,6 т) отпадъци от мазета, гаражи и тавани само за няколко часа“, заяви зам.-кметът по екология инж. Николай Неделков.

Той посочи, че кампанията продължава да дава бързи и видими резултати в кварталите на Зона 3 (районите Слатина, Подуяне и Изгрев) като директна подкрепа за гражданите за разделно предаване на специфичните битови отпадъци, съобщава DarikNews.bg.

По време на събитието на кръстовището на ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“ бе отчетено събирането на 6 тона едрогабаритни отпадъци, 4 тона излезли от употреба автомобилни гуми, 3,5 тона електрическо и електронно оборудване, 1 тон отпадъци от опаковки, 600 кг текстил и обувки, 400 кг опасни отпадъци от домакинствата и 100 кг негодни батерии и акумулатори.

Източник: Столична община

В рамките на събитието Столичната община предостави 85 съда за домашно компостиране на гражданите по кампанията „Компостирай вкъщи“. На терен работи и базарът за повторна употреба „Остави и вземи“ със Сдружение „Рето – Надежда“, където десетки запазени дрехи, книги и вещи намериха нови собственици, както и информационният пункт на сдружение „За Земята“.

Инж. Николай Неделков обяви и следващите дати от поредицата, като мобилният пункт продължава на 3 октомври в район „Слатина“ на паркинга пред бившия хотел „Плиска“, а на 18 октомври ще бъде разположен в район „Искър“.

Зам.-кметът по екология подчерта, че мобилните пунктове осигуряват важна подкрепа за кварталите, но администрацията е фокусирана върху изграждането на цялостна и устойчива система за разделно събиране в цялата община. В рамките на тези системни мерки Столичната община разширява мрежата от „Зелени острови“, като към момента функционират 79 съоръжения в районите „Надежда“, „Овча купел“ и „Илинден“, а в процес на изграждане са още 65 нови площадки с разширение към район „Искър“.

За разделно събиране на специфични отпадъци в столицата са разположени и 10 преместваеми центъра в районите „Искър“, „Кремиковци“, „Подуяне“, „Лозенец“, „Надежда“, „Оборище“, „Възраждане“ и „Панчарево“. Успоредно с това се подготвя административното обособяване на първите 4 постоянни общински площадки за безвъзмездно предаване в районите „Връбница“, „Витоша“ и „Банкя“.

Столичната община разработва и нормативни промени за преминаване към ясен модел с предварителни заявки за едрогабаритни и строителни отпадъци, за да се преустанови свободното им оставяне до контейнерите за битова смет. Всеки килограм отпадък, който предадем разделно или върнем в употреба, спестява публичен ресурс и прави града ни по-чист и подреден, допълни инж. Николай Неделков.