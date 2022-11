Учени съживиха вирус на 48 500 години

Д ревен вирус беше съживен, след като е бил замразен в продължение на почти 50 000 години, пише БГНЕС.

Вирусът е открит заедно с още шест други в сибирската ледена почва. Най-младият замразен вирус е на 27 000 години, а най-старият - на 48 5000 години, което го прави най-древният вирус, който учените са съживили досега.

Seven viruses that have lain frozen in the Siberian permafrost for thousands of years have been revived – and one is 48,500 years old https://t.co/SquBB4hFgP

Съживяването на древен вирус може да изглежда като ужасна идея, но ученият се е постарал да го направи в контролирана лаборатория. И макар че са опасни, вирусите могат да ни помогнат да се подготвим за проблеми от пандемичен характер. Предвид продължаващата заплаха, която изменението на климата представлява за нашия свят и вечната ледена покривка по света, готовността е от първостепенно значение.

Изследователите откриват 48 500-годишния вирус на дъното на езеро в Юкечи Алас в Якутия, Русия. Древният вирус, който те съживяват, е известен като пандоравирус или гигантски вирус. Той заразява едноклетъчни организми, известни като амеби. Освен това всички открити досега вируси изглежда са тези пандоравируси и въз основа на досегашните експерименти всички те са активни и се възпроизвеждат в тестовите субекти.

New research shows that melting permafrost in the arctic and #Siberia could release antibiotic-resistant bacteria and undiscovered viruses. Recently a 48,500 year old virus was revived from the Serbian permafrost and it began to mutate.#COP27 #environment #news #ClimateAction pic.twitter.com/2mEWupKUs4