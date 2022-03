Учени си представят по-добра развръзка на филма "Не поглеждай нагоре"

У чени и климатични активисти в отговор на призив на стрийминг платформата Netflix са си представили различни развръзки на сатирична комедия "Не поглеждай нагоре", която описва края на човечеството след сблъсъка на комета със Земята, предаде Франс прес.

Киселинни дъждове, безкрайна зима, цунами: Какво ни очаква, ако ни удари гигантски астероид

Във филма, пуснат от Netflix през 2021 г., двама астрономи, изиграни от холивудските звезди Леонардо ди Каприо и Дженифър Лорънс, забелязват комета, ускоряваща се към Земята, но са изправени пред отрицанието на медиите, общественото мнение и политиците.

WATCH: 'Don't Look Up,' a cautionary tale about the public not listening to scientists, could score the #Oscars' biggest award pic.twitter.com/si5EQqZRJg