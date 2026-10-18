Първа стъпка към Марс: Създадоха микроб, който „яде“ отрова и произвежда пластмаса

У чени са създали микроб, който може да превърне токсичната марсианска почва в суровина за производство на биопластика. Генетично модифицираният организъм, наречен sPL.001, е разработен от Pioneer Labs, за да функционира при условията на Червената планета, съобщава Space.

Превръщане на токсичната почва в строителни материали

Една от основните пречки пред отглеждането на растения и използването на местни ресурси на Марс е присъствието на перхлорати - токсични соли, които са отровни за повечето земни организми.

За да се справят с този проблем, учените вземат земни микроби, способни да синтезират биопластика, и постепенно ги подлагат на въздействието на изкуствено създадена марсианска среда.

„На Марс природата ще върши същите задачи за нас, каквито прави на Земята - да създава плодородна почва, подслон , кислород и храна. Марс разполага с всички суровини за живот в изобилие“, казва Ерика ДеБенедиктис, главен изпълнителен директор на Pioneer Labs.

Чрез изкуствен подбор учените разработват щама sPL.001, който се адаптира към токсините и се научава да синтезира полимери, подходящи за 3-D принтиране и изграждане на защитни структури.

Безопасност на екосистемата и ефективност на мисията

Организмът се нуждае от специален биореактор, оборудван със системи за отопление и смесване, за да оцелее. Реакторът го предпазва от екстремни температури, радиация и ниско атмосферно налягане.

Тъй като микробът не може да фотосинтезира и се нуждае от азот, доставен под формата на ацетат, той не може да оцелее в откритата марсианска среда. Това на практика изключва риска от случайно замърсяване на Марс със земен биологичен материал.

Според учените използването на микроба може да направи възможно побирането на цялото оборудване, необходимо за изграждането на малко селище, в полезния товар на една единствена ракета.

В бъдеще подобни биотехнологии биха могли да бъдат използвани и на Земята за борба с последиците от изменението на климата и за производството на материали в екстремни условия.