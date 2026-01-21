Пет скрити симптома на стрес, които може да пренебрегнете

С тресът е естествена реакция на организма при напрежение или заплаха. Той активира хормоните на стреса, като адреналин и кортизол, които подготвят тялото за действие.

Краткотрайният стрес може да е полезен, като ни помага да се фокусираме и да реагираме бързо. Продължителният или хроничен стрес обаче вреди на здравето, като повишава риска от сърдечно-съдови заболявания, безсъние и тревожност.

Причините за стрес могат да бъдат работа, взаимоотношения, финансови проблеми или здравословни трудности. Управлението на стреса включва техники като медитация, физическа активност и релаксация. Важно е да се разпознават симптомите на стрес, за да се предприемат своевременни мерки.

Хроничният стрес може да се маскира като ежедневни, незначителни проблеми – от промени в храносмилането и чести настинки до промени в концентрацията. Назовани са малко известни признаци, които показват претоварване на нервната система и изискват навременна реакция.

Вижте пет симптома на стрес, които много хора игнорират в нашата галерия.