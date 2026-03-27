Финансовият стрес „състарява“ мозъка: Учени разкриха как безпаричието удря паметта

Н ово проучване сочи, че финансовият стрес може да се отрази не само на джоба, но и на мозъка. Изследователите са установили, че хората, които преживяват влошаване на финансовото си положение в средна и по-напреднала възраст, могат да имат по-слаба памет и по-бързо когнитивно влошаване.

Изследването е проведено от учени от Колумбийския университет „Мейлман“ за обществено здраве и е публикувано в American Journal of Epidemiology, съобщи Knowridge.

С напредването на възрастта е нормално паметта и мисловните способности бавно да се променят. При някои хора обаче този спад е по-бърз, отколкото при други. Учените отдавна изучават фактори като здраве, образование и начин на живот, но финансовото благосъстояние вече привлича внимание като важна част от цялостното здраве.

Финансовото благосъстояние не се отнася само до доходите. То включва и това колко сигурни се чувстват хората по отношение на парите си, дали могат да плащат сметките си и дали могат да си позволят основни нужди като храна, жилище и здравеопазване. Когато хората изпитват постоянен финансов натиск, това може да създаде стрес, който засяга както тялото, така и ума.

В това проучване изследователите анализирали данни от 7676 възрастни на 50 и повече години, които са участвали в изследването „Здраве и пенсиониране“ в периода 2010–2020 г. Те проследили участниците във времето, за да установят как промените във финансовото благосъстояние са свързани с паметта.

За да измерят финансовото благосъстояние, изследователите създали индекс, базиран на осем различни фактора. Те включвали усещания за финансов стрес и неудовлетвореност, както и предизвикателства от реалния живот като ниски доходи, затруднения при плащането на сметки и ограничен достъп до основни нужди.

Индексът бил внимателно тестван и сравнен с добре известна скала за финансово благосъстояние, използвана в Съединените щати.

Резултатите показали ясна тенденция. Хората с по-ниско финансово благосъстояние имали по-лоши резултати при тестовете за памет и с течение на времето изпитвали по-бързо влошаване на паметта. По-важното е, че хората, чието финансово състояние се е влошило, показали по-значителен спад — еквивалентен на приблизително пет допълнителни месеца стареене на мозъка всяка година.

Връзката била особено силна при хората на възраст 65 години и повече. Изследователите смятат, че това може да се дължи на факта, че възрастните хора често имат по-малко възможности да се възстановят финансово. Мнозина разчитат на фиксирани доходи като пенсии или социални помощи, а неочакваните финансови проблеми могат да бъдат по-трудни за справяне.

Изследването също така установи, че докато влошаването на финансовото състояние е свързано с по-слаба памет, подобрението на финансовото благосъстояние не винаги води до по-добри когнитивни резултати. Това предполага, че негативните ефекти от финансовия стрес могат да бъдат дълготрайни или по-трудни за преодоляване.

Учените смятат, че има няколко причини, поради които финансовият стрес може да повлияе на мозъка. Дългосрочният стрес може да навреди на мозъчната функция и да намали способността за концентрация и запаметяване на информация. Финансовите затруднения могат също да ограничат достъпа до здравословна храна, медицински грижи и социални дейности, които са важни за здравето на мозъка.

Изследователите твърдят, че техните констатации подчертават важността на разглеждането на финансовото благосъстояние като част от цялостното здраве. Те предполагат, че политиките, които подкрепят възрастните хора финансово, като помощ за доходите или по-добър достъп до ресурси, биха могли да помогнат за защитата на когнитивното здраве и да намалят риска от деменция.

Въпреки че проучването не доказва, че финансовият стрес пряко води до влошаване на паметта, силната връзка подсказва, че той играе важна роля. Големият брой участници и дългият период на проследяване правят резултатите надеждни и значими.

В заключение, изследването показва, че финансовите затруднения в средната възраст и по-късно в живота могат да ускорят когнитивното стареене. То ни напомня, че здравето се влияе не само от биологията и начина на живот, но и от социалните и икономическите условия. Поддържането на финансова стабилност може да бъде важна стъпка в подпомагането на хората да запазят паметта и качеството си на живот с напредването на възрастта.