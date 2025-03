Живеем ли в черна дупка? Телескопът Джеймс Уеб разкрива ново откритие

Н ово шокиращо откритие с помощта на телескопа Джеймс Уеб може да промени всичко, което сме знаели до този момент за нашата галактика и за Вселената - може би живеем в черна дупка.

Телескопът, изстрелян от НАСА преди три години, предлага възможността да правим снимки на дълбокия Космос с безпрецедентна резолюция, пишe Newsweek.

Нови изображения показаха, че около две трети от 263 галактики, заснети от телескопа Уеб, се въртят в посока, обратна на Млечния път. Очакваше се броят на галактиките, които се въртят по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка, да бъде приблизително еднакъв.

Въпреки че причината за този дисбаланс в момента остава неясна, една хипотеза, която може да го обясни, е, че цялата ни Вселена се намира в черна дупка.

„Едно от обясненията е, че Вселената се е родила въртяща се“, каза авторът на статии и компютърен учен Лиор Шамир от Канзаския държавен университет в изявление. „Това обяснение съвпада с теории като космологията на черната дупка, която предполага, че цялата Вселена е вътрешността на черна дупка. Но ако Вселената наистина се е родила въртяща се, това означава, че съществуващите теории за Космоса са непълни.“

Шамир добави пред Newsweek: „Всъщност космологията на черната дупка е само едно обяснение. Ако това, което виждаме чрез JWST, наистина е как е изглеждала ранната Вселена, това може да означава, че Вселената наистина е родена въртяща се.“

