Учени: Разбитото сърце е толкова смъртоносно, колкото и инфарктът (ВИДЕО)

Н епоносимата скръб от загубата на любим човек често се описва като "разбито сърце". Но шотландски учени са открили, че хората са също толкова застрашени да умрат от разбито сърце, колкото и тези, които претърпяват истински инфаркт, съобщи Daily Mail.

Изследователи от университета в Абърдийн твърдят, че кардиомиопатията такотсубо - "синдром на разбитото сърце" - засяга около 70 души в Шотландия всяка година.

Състоянието, което може да бъде предизвикано от силен емоционален стрес, води до уголемяване на лявата камера на сърцето, което се отразява на способността му да изпомпва кръв.

Проф. Дана Доусън от звеното по кардиология и сърдечносъдови изследвания към Университета в Абърдийн заяви: "Кардиомиопатията такотсубо се появява като реакция след разстройващи събития, като смъртта на член на семейството, прекратяване на връзка или заболяване, когато сигналите за тревога преминават от мозъка към сърцето".

"Има доказателства, че тя може да бъде причинена и от други фактори, включително физическа травма или липса на какъвто и да е инцидент. То може да се развие на всяка възраст и обикновено засяга повече жени, отколкото мъже. Симптомите могат да приличат на сърдечен удар, включително задух и болка в гърдите”, обяснява специалистът.

Проучването, финансирано от Британската фондация за сърдечни заболявания, установи, че лекарствата, които обикновено се предписват на пациенти с инфаркт, не подобряват процента на преживяемост.

Изследователите са анализирали данни за общественото здраве в Шотландия от 3720 души, включително 620 с такотсубо, в периода 2010-2017 г. Те установяват, че 153 души с това заболяване са починали по време на петгодишното проследяване - това е повече от смъртността сред общото население, посочва Daily Mail.

Състоянието обикновено е временно и много хора се възстановяват напълно, обясняват специалисти.

"Нашите данни показват съвсем ясно, че не лекуваме това състояние правилно. Тези пациенти са с повишена смъртност в сравнение с общото население, с повишена уязвимост към развитие на сърдечни заболявания и с толкова голям шанс да умрат от това заболяване, колкото и хората с инфаркт”, смята Доусън.

"Жизнено важно е да намерим начини за лечение на тази уникална група хора и именно това планираме да направим, докато продължаваме изследванията си”, категорична е тя.

