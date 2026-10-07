Извънземен живот отвъд нашите представи: Учени откриха две планети, изпреварили Земята

У чени разкриха нова загадка зад парадокса на Ферми. Милиардите години не са гаранция, че на дадена планета ще се развие сложен живот - екзопланетите може да са населени единствено от микроорганизми.

Учените са установили, че количеството енергия, достъпно чрез фотосинтеза, може да се окаже много по-важно от възрастта на планетата, според публикация в списанието International Journal of Astrobiology.

Учените са анализирали условията на 29 близки екзопланети, на които потенциално би могла да съществува течна вода. Моделирането показва, че само две от тях, GJ 1061c и K2-3d, са имали шанс животът да еволюира отвъд етапа, достигнат на Земята. За повечето от останалите светове основни пречки биха били ограниченото количество светлина, високите температури и недостатъчните валежи.

Фотосинтезата като часовник на еволюцията

Изследователите обясняват, че растителността преобразува слънчевата светлина в химическа енергия, създавайки основата, необходима за появата на сложен животински живот.

За да оценят еволюционния потенциал на всяка планета, учените са сравнили количеството въглерод, фиксирано през историята на Земята, с онова, което би било възможно на други планети.

През 3,2 милиарда години преди появата на съдовите растения на Земята са били фиксирани около 2.4 × 10²⁵ грама въглерод. Появата на съдовите растения добавя още 7 × 10²⁵ грама - оказвайки възможност за появата на бозайниците и хората.

На известната планета TRAPPIST-1e за цялата ѝ история е било фиксирано едва 21% от количеството, натрупано на Земята преди появата на съдовите растения.

Защо червените джуджета забавят развитието на живота

Повечето от изследваните светове обикалят около бледи червени джуджета и са приливно свързани, което означава, че са обърнати към своята звезда винаги с една и съща страна.

В резултат на това тяхното средно годишно количество достъпна светлина е много по-ниско, като същевременно само половината от повърхността на планетата може да получава светлина, подходяща за фотосинтеза.

Дори ако такива планети са с милиарди години по-стари от Земята, учените изчисляват, че животът на тях все още може да е блокиран на бактериален етап.

Учените посочват също, че липсата на валежи може да бъде решаващото ограничение за растежа на растенията на повечето потенциално обитаеми екзопланети.