„Радио пръстови отпечатъци“: Учени откриха как да следят запасите от ядрено оръжие

М еждународен екип от изследователи е разработил начин да прави силно защитени и много прецизни моментни снимки на съдържанието на всяко помещение. С помощта на радио антени и огледала е възможно да се създадат „радио пръстови отпечатъци“ толкова прецизни, че да се забележи изместване на даден обект само с няколко милиметра. Тази технология може да има много приложения, но екипът я е създал заради ядрените оръжия.

По-специално техният фокус бил върху това да се намери начин да се наблюдава спазването на договорите за ядрено разоръжаване. Техният метод позволява дистанционно наблюдение на съоръженията, където се съхраняват ядрените оръжия. Благодарение на системата може лесно да се разбере дали има преместени оръжия, като не изисква инспектори да правят проверки.

„Седемдесет процента от ядрените оръжия в света се съхраняват като военен резерв или са в очакване на разглобяване“, каза съавторът д-р Себастиен Филип от Принстънския университет в изявление. „Наличието и броят на такива оръжия, на което и да е място, не може да бъде проверено лесно чрез сателитни изображения или други средства, които не могат да видят в хранилищата.“

